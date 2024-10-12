Sevgilin Senden Ayrılmak mı İstiyor?
Sevgilin Senden Ayrılmak mı İstiyor?
Acaba sevgilin senden ayrılmak imı istiyor? Eğer partnerinde bir farklılık hissediyorsan ya da eskisi gibi davranmıyorsa bu testi çözmelisin! Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Peki senden ayrılmak istediği düşüncesine nerden kapıldın?
5. Peki çok sık tartışıyor musunuz?
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6. Tartışmalar nasıl son buluyor?
7. Sevgilinde en nefret ettiğin özellik ne?
8. Nasıl tanıştınız?
9. Ona aşık mısın?
10. Son olarak siz nasıl bir çiftsiniz?
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Sevgilin senden ayrılmak istiyor!
Sevgilin senden ayrılmayı düşünmüş ama bundan vazgeçmiş!
Sevgilin senden ayrılmak istemiyor!
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