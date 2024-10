Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?

Geçmişin, senin üzerinde bir etkisi olmadı hiç. Yani, sen bugün yaşananları bile yarına taşımayan birisin. Geçmişte yaşananlardan çıkarman gereken dersleri çıkarıp, hafızanın derinliklerine gömüyorsun. Bu yüzden sen, her zaman bugünün insanısın, geçmişin değil. Geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuyor, aksine her yeni güne taptaze bir başlangıçla adım atıyorsun. Her günün, bir öncekinden bağımsız, kendi içinde bir bütün olduğuna inanıyorsun. Geçmişteki hataları, başarısızlıkları ya da başarıları bugüne taşımak yerine, her yeni günü sıfırdan yaşama felsefesiyle hareket ediyorsun. İşte bu yüzden sen, her zaman ve her durumda 'bugün'ü yaşayan birisin. Geçmiş senin için sadece bir öğretmen, bugün ise yaşam alanın.