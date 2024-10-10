Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?
Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?
Geçmişte olan anıları unutmak her zaman kolay olmaz. Ama anıları kabullenip yola devam etmek gerekir. Peki sen bunu yapabiliyor musun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana karşı büyük bir hata yapıldığında nasıl davranıyorsun?
4. Bir şansın olsa geçmişini silmek ister miydin?
5. Sorunlarını en çok kiminle paylaşırsın?
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6. Anısı olan bir şeyle karşılaştığında nasıl hissediyorsun?
7. Hatalı olduğunda nasıl davranıyorsun?
8. Takıntılı olduğunu düşünüyor musun?
9. Geçmişi düşündüğünde aklına ne geliyor?
10. Asla yapmam dediğin bir şey var mı?
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Sen geçmişte yaşıyorsun!
Sen geçmişi geçmişte bırakıyorsun!
Sen geçmişi hatırlamıyorsun bile!
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Sen geçmişte yaşıyorsun!