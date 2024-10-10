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Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?

Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 12:01

Geçmişte olan anıları unutmak her zaman kolay olmaz. Ama anıları kabullenip yola devam etmek gerekir. Peki sen bunu yapabiliyor musun? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana karşı büyük bir hata yapıldığında nasıl davranıyorsun?

4. Bir şansın olsa geçmişini silmek ister miydin?

5. Sorunlarını en çok kiminle paylaşırsın?

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6. Anısı olan bir şeyle karşılaştığında nasıl hissediyorsun?

7. Hatalı olduğunda nasıl davranıyorsun?

8. Takıntılı olduğunu düşünüyor musun?

9. Geçmişi düşündüğünde aklına ne geliyor?

9. Geçmişi düşündüğünde aklına ne geliyor?

10. Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

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Sen geçmişte yaşıyorsun!

Bir zaman yolcusu gibi geçmişte yaşamakta olduğunu hissediyorsun, değil mi? Geçmişin etkileyici ve unutulmaz anıları, zihnini adeta bir film şeridi gibi sürekli oynatıyor. Her bir sahne, her bir kare, ruhunda derin izler bırakmış ve bu izler, geçmişin tozlu raflarından bir türlü silinmiyor. Bu durum, seni adeta bir zaman tünelinde sıkışmış gibi hissettiriyor ve geleceğe doğru ilerlemek yerine, sürekli geçmişin kapısını çalıyorsun. Her gün, aynı düşüncelerle uyanıyor ve yataktan kalkarken bile geçmişin gölgesi, günün ilk ışıklarıyla birlikte odanı dolduruyor. Kahvaltı masasında bile, geçmişin tatları damağında kalıyor. İşe giderken, sokaklarda yürürken, hatta en sevdiğin şarkıları dinlerken bile, geçmişin melodisi kulaklarında çınlıyor. Sanki bir türlü önüne bakamıyor, geleceğe adım atamıyor ve yarının ne getireceği konusunda heyecan duyamıyorsun. Geçmişin ağırlığı omuzlarında adeta bir yük gibi hissediliyor ve bu yük, seni sürekli geriye çekiyor. Ancak unutma ki, her yeni gün, yeni bir başlangıçtır ve geçmişin izleri ne kadar derin olursa olsun, geleceğin sayfaları henüz yazılmamıştır.

Sen geçmişi geçmişte bırakıyorsun!

Geçmişin, senin üzerinde bir etkisi olmadı hiç. Yani, sen bugün yaşananları bile yarına taşımayan birisin. Geçmişte yaşananlardan çıkarman gereken dersleri çıkarıp, hafızanın derinliklerine gömüyorsun. Bu yüzden sen, her zaman bugünün insanısın, geçmişin değil. Geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuyor, aksine her yeni güne taptaze bir başlangıçla adım atıyorsun. Her günün, bir öncekinden bağımsız, kendi içinde bir bütün olduğuna inanıyorsun. Geçmişteki hataları, başarısızlıkları ya da başarıları bugüne taşımak yerine, her yeni günü sıfırdan yaşama felsefesiyle hareket ediyorsun. İşte bu yüzden sen, her zaman ve her durumda 'bugün'ü yaşayan birisin. Geçmiş senin için sadece bir öğretmen, bugün ise yaşam alanın.

Sen geçmişi hatırlamıyorsun bile!

Geçmişin sisli hatıralarını geride bırakmışsın, adeta bir deniz feneri gibi geleceğe doğru yol alıyorsun. Geçmişin, üzerinde bırakabileceği her türlü izi, bir ressamın tuvalindeki fazla boya gibi silip atmışsın. Çünkü senin gözlerin, geçmişin tozlu sayfalarında değil, geleceğin parlak ışığında. Geçmişin gölgesi, senin üzerinde bir iz bırakamaz artık. Çünkü sen, geçmişin ağırlığını omuzlarından atmış, yepyeni bir başlangıç yapmışsın. Geçmişte olan her şeyi, bir kitabın okunmuş sayfaları gibi çevirip atmışsın. Artık senin gözlerin, geçmişin karanlık dehlizlerinde değil, aydınlık bir geleceğe odaklanmış durumda. Önüne bakıyorsun, çünkü senin rotan, geçmişin hatalarından ders çıkararak oluşturulmuş bir yol haritası. Geçmişin sana öğrettiklerini bir çanta dolusu tecrübe olarak yanına alıp, geleceğe doğru ilerliyorsun. Geçmişin kapısını kapatıp, geleceğin penceresini sonuna kadar açmışsın. Çünkü sen, geçmişin karanlık tünellerinde değil, geleceğin aydınlık koridorlarında ilerlemeyi seçmiş bir yolcu.

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Sen geçmişte yaşıyorsun!