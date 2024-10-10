Sen Geçmişte mi Yaşıyorsun?

Bir zaman yolcusu gibi geçmişte yaşamakta olduğunu hissediyorsun, değil mi? Geçmişin etkileyici ve unutulmaz anıları, zihnini adeta bir film şeridi gibi sürekli oynatıyor. Her bir sahne, her bir kare, ruhunda derin izler bırakmış ve bu izler, geçmişin tozlu raflarından bir türlü silinmiyor. Bu durum, seni adeta bir zaman tünelinde sıkışmış gibi hissettiriyor ve geleceğe doğru ilerlemek yerine, sürekli geçmişin kapısını çalıyorsun. Her gün, aynı düşüncelerle uyanıyor ve yataktan kalkarken bile geçmişin gölgesi, günün ilk ışıklarıyla birlikte odanı dolduruyor. Kahvaltı masasında bile, geçmişin tatları damağında kalıyor. İşe giderken, sokaklarda yürürken, hatta en sevdiğin şarkıları dinlerken bile, geçmişin melodisi kulaklarında çınlıyor. Sanki bir türlü önüne bakamıyor, geleceğe adım atamıyor ve yarının ne getireceği konusunda heyecan duyamıyorsun. Geçmişin ağırlığı omuzlarında adeta bir yük gibi hissediliyor ve bu yük, seni sürekli geriye çekiyor. Ancak unutma ki, her yeni gün, yeni bir başlangıçtır ve geçmişin izleri ne kadar derin olursa olsun, geleceğin sayfaları henüz yazılmamıştır.