Kişiliğine Göre Senin Kahvaltı Tarzın Ne?

Senin karakterinin ayrılmaz bir parçası olan kahvaltı ritüelini kimse inkar edemez. Sabahları uyanır uyanmaz aklına ilk gelen, o muhteşem kahvaltı sofrası oluyor. Güne enerjik bir başlangıç yapmanın sırrı, senin için, zengin ve doyurucu bir kahvaltıdan geçiyor. Birçok kişi belki bir fincan kahve ile güne başlarken, senin için durum çok daha farklı. Senin güne başlama ritüelin, mükellef bir kahvaltı sofrası etrafında şekilleniyor. Taze demlenmiş çayın, mis gibi kokan peynirlerin, çeşit çeşit zeytinlerin, rengarenk meyvelerin ve daha pek çok lezzetin bir arada olduğu bir sofra... İşte senin için ideal bir sabahın tarifi bu! Kahvaltı senin için sadece bir öğün olmanın ötesinde, güne enerjik ve pozitif bir başlangıç yapmanın en önemli aracı. Kahvaltıyı atlamak senin için düşünülemez bir durum. Çünkü sen, kahvaltının, güne zinde ve mutlu başlamanın en önemli sırrı olduğunu çok iyi biliyorsun.