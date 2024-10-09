Kişiliğine Göre Senin Kahvaltı Tarzın Ne?
Kişiliğine Göre Senin Kahvaltı Tarzın Ne?
Herkesin kahvaltı tarzı birbirinden farklıdır. Kimi dolu dolu bir kahvaltı tercih eder, kimi de bir kahveyle geçiştirir. Peki sen hangi tarz kahvaltı seviyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak kahvaltı senin için önemli mi?
4. Uyku düzenin nasıl?
5. Günün hangi zamanında kendini iyi hissediyorsun?
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6. Kimi kaybetmekten çok korkuyorsun?
7. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?
8. Kendini yalnız hissediyor musun?
9. Seni en çok ne üzer?
10. Son olarak bunlardan birini seç bakalım!
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Senin kahvaltın klasik kahvaltı!
Senin kahvaltın yulaf kasesi!
Senin kahvaltın bir bardak kahve!
Senin kahvaltın basit bir sandviç!
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