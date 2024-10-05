Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!

Kendine güvenmek, her adımını özgüvenle atmak, her kararını sorgulamadan verebilmek... İşte bu, senin de en çok arzuladığın şey. Ancak, ne yazık ki bu durum senin için pek de kolay olmuyor. Herkes gibi sen de kendine güvenmek, adımlarını sağlam atmak ve kararlarını rahatlıkla vermek istiyorsun. Ancak, bu özgüvenin bir türlü seninle barışık olmadığını hissediyorsun. Her seferinde aynı duvarlara çarpıyor, aynı çıkmazlarda kayboluyor ve bu durum yüzünden kendine kızıyorsun. Kendi içindeki bu savaşın galibi olmak istiyor, ama bir türlü başaramıyorsun. Bu durumda, kendine olan öfkenin ve hayal kırıklığının da boyutları büyüyor. Kendine kızıyorsun, çünkü kendine güvenmek istiyor ama bir türlü başaramıyorsun. Kendine kızıyorsun çünkü sen de herkes gibi özgüvenli olmak, hayatın zorluklarına karşı dik durabilmek istiyorsun. Ancak, bu özgüvensizlik duvarını aşmakta zorlandıkça, kendine olan öfken de artıyor.