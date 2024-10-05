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Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!

Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 17:01

Kendimizde sevmediğimiz birçok özellik olabilir. Hatta nefret ederiz bazen. Peki sen hangi özelliğinden nefret ediyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En yakın arkadaşının senin arkandan konuştuğunu öğrendin. Ne yaparsın?

4. Kendini sürekli yalnız hissediyor musun?

5. İlişkilerinde nasıl bir insansın?

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6. Çok güzel bir haber aldın. Bunu ilk kiminle paylaşırsın?

7. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

8. Sen birini sevmediğini hemen belli eder misin?

9. Sen nasıl insanlarla asla anlaşamazsın?

10. En sevdiğin rengi seç bakalım!

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En nefret ettiğin özelliğin sabırsızlığın!

Herkesin kendine dair sevmediği, hatta belki de nefret ettiği bazı özellikler vardır. Senin de böyle bir özelliğin var ve bu, sabırsızlığın. Hemen her şeyin bir an önce olmasını, hemen her şeyin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsun. Beklemek, sabırla sürecin sonunu görmek sana göre değil. Zamanı durdurup, her şeyi bir çırpıda halletmek istiyorsun. İşlerin yavaş yavaş ilerlemesi, beklemek zorunda kalmak seni rahatsız ediyor. Sabırsızlığın, hızlı sonuç almak istemen, belki de hayatının hızına ayak uyduramaman, seni daha da sabırsız bir hale getiriyor. Zamanın aleyhine işlediğini düşünüyorsun, ama belki de asıl mesele senin zamanla olan savaşın. Belki de sabırsızlık, senin zamanla dansını daha uyumlu hale getirmen gerektiğinin bir işareti. Ancak bir şey kesin: Sabırsızlık, senin en az sevdiğin özelliğin ve bu durumu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.

En nefret ettiğin özelliğin kibrin!

Kendine bir ayna tut ve içindeki en karanlık yüzle yüzleş: kibir. Evet, doğru duydun, en nefret ettiğin özelliğin, o kendini beğenmiş tavırların. Bazen, belki de farkında olmadan, kibirli bir hava içerisine giriyorsun. Bu durum, çevrendeki insanları rahatsız edebiliyor, hatta bazen onları incitebiliyor. Ve sonra, bir an durup kendini düşündüğünde, bu durumdan dolayı içten içe çok kızıyorsun kendine. Bu kibirli tavırların, seni ve çevrendekileri üzen bu durum, belki de en büyük zaaflarından biri. Ancak unutma ki, herkesin hataları vardır ve önemli olan bu hatalarını kabul edip üzerinde çalışmaktır. İşte bu noktada, kibirli tavırlarını bir kenara bırakıp, daha alçakgönüllü ve anlayışlı bir insan olma yolunda ilerlemeye başlayabilirsin.

En nefret ettiğin özelliğin öfken!

O aniden yükselen, tutkulu ve yıkıcı öfken... Bazen, öyle bir hale geliyorsun ki, kendi öfkenin bile seni korkutuyor. Ne zaman, nerede, nasıl patlayacağını bilemiyorsun. Ve bu durum, seni ve çevrendekileri gerçekten zorluyor. Düşünsene, bir an için gözlerin kararıyor ve etrafındaki her şeyi unutuyorsun. Sanki bir sis perdesi çekiliyor etrafına ve sen, o öfkenin içinde kayboluyorsun. Bu durumda, ne yazık ki etrafındakilerin kalbini kırabiliyorsun. Öfkenin sana hükmettiği o anlarda, gözlerin hiçbir şeyi görmüyor. Sadece kendi içindeki bu fırtınayı hissediyorsun. Ve belki de en kötüsü, bu öfkeyi kontrol edememen. Ancak unutma ki, her zaman kendini tanıman ve bu özelliğini kabullenmen, onunla başa çıkman için ilk adım olacaktır.

En nefret ettiğin özelliğin özgüvensizliğin!

Kendine güvenmek, her adımını özgüvenle atmak, her kararını sorgulamadan verebilmek... İşte bu, senin de en çok arzuladığın şey. Ancak, ne yazık ki bu durum senin için pek de kolay olmuyor. Herkes gibi sen de kendine güvenmek, adımlarını sağlam atmak ve kararlarını rahatlıkla vermek istiyorsun. Ancak, bu özgüvenin bir türlü seninle barışık olmadığını hissediyorsun. Her seferinde aynı duvarlara çarpıyor, aynı çıkmazlarda kayboluyor ve bu durum yüzünden kendine kızıyorsun. Kendi içindeki bu savaşın galibi olmak istiyor, ama bir türlü başaramıyorsun. Bu durumda, kendine olan öfkenin ve hayal kırıklığının da boyutları büyüyor. Kendine kızıyorsun, çünkü kendine güvenmek istiyor ama bir türlü başaramıyorsun. Kendine kızıyorsun çünkü sen de herkes gibi özgüvenli olmak, hayatın zorluklarına karşı dik durabilmek istiyorsun. Ancak, bu özgüvensizlik duvarını aşmakta zorlandıkça, kendine olan öfken de artıyor.

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cansu ersan

En nefret ettiğin özelliğin sabırsızlığın! Evet çok sabırsızım gerçekten