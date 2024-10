Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!

Herkesin kendine dair sevmediği, hatta belki de nefret ettiği bazı özellikler vardır. Senin de böyle bir özelliğin var ve bu, sabırsızlığın. Hemen her şeyin bir an önce olmasını, hemen her şeyin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsun. Beklemek, sabırla sürecin sonunu görmek sana göre değil. Zamanı durdurup, her şeyi bir çırpıda halletmek istiyorsun. İşlerin yavaş yavaş ilerlemesi, beklemek zorunda kalmak seni rahatsız ediyor. Sabırsızlığın, hızlı sonuç almak istemen, belki de hayatının hızına ayak uyduramaman, seni daha da sabırsız bir hale getiriyor. Zamanın aleyhine işlediğini düşünüyorsun, ama belki de asıl mesele senin zamanla olan savaşın. Belki de sabırsızlık, senin zamanla dansını daha uyumlu hale getirmen gerektiğinin bir işareti. Ancak bir şey kesin: Sabırsızlık, senin en az sevdiğin özelliğin ve bu durumu değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.