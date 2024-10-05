Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!
Kendinde En Nefret Ettiğin Özelliği Söylüyoruz!
Kendimizde sevmediğimiz birçok özellik olabilir. Hatta nefret ederiz bazen. Peki sen hangi özelliğinden nefret ediyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En yakın arkadaşının senin arkandan konuştuğunu öğrendin. Ne yaparsın?
4. Kendini sürekli yalnız hissediyor musun?
5. İlişkilerinde nasıl bir insansın?
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6. Çok güzel bir haber aldın. Bunu ilk kiminle paylaşırsın?
7. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
8. Sen birini sevmediğini hemen belli eder misin?
9. Sen nasıl insanlarla asla anlaşamazsın?
10. En sevdiğin rengi seç bakalım!
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En nefret ettiğin özelliğin sabırsızlığın!
En nefret ettiğin özelliğin kibrin!
En nefret ettiğin özelliğin öfken!
En nefret ettiğin özelliğin özgüvensizliğin!
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En nefret ettiğin özelliğin sabırsızlığın! Evet çok sabırsızım gerçekten