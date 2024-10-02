Tatile Çıkacağın İlk Ülkeyi Söylüyoruz!
Tatile Çıkacağın İlk Ülkeyi Söylüyoruz!
İlk yurt dışı tatilin nerede olacak merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Bu tatile kiminle çıkmak istersin?
4. Sürekli yaptığın tatil bunlardan hangisi?
5. Peki bu yolculuğa hangisiyle gideceksin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gideceğin ülkenin mutfağı senin için önemli mi?
7. Tatilde senin için olmazsa olmaz olan nedir?
8. Bu tatil için bütçen ne kadar?
9. Sen gece insanı mısın gündüz insanı mı?
10. Sen hangi mevsimin insanısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatile çıkacağın ilk ülke İtalya!
Tatile çıkacağın ilk ülke Yunanistan!
Tatile çıkacağın ilk ülke İrlanda!
Tatile çıkacağın ilk ülke Tayland!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın