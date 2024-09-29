Sen Nasıl Ünlü Olacaksın?
Sen Nasıl Ünlü Olacaksın?
Eğer bir gün ünlü olursan nasıl ünlü olursun? Şarkıcı mı olurdun yoksa oyuncu mu?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Çocukken ünlü olmanın hayalini kurar mıydın?
4. Şu an mutlu olduğun işi yapıyor musun?
5. Bir ilişkin var mı?
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6. Eğer bir gün ünlü olursan nasıl olmak istersin?
7. Kendinle ilgili bir özellik seç bakalım!
8. Duygusal mısın?
9. Yalan konusunda nasılsın?
10. Son olarak çok paran olduğunda ilk yapacağın şey ne olur?
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Sen müzisyen olarak ünlü olacaksın!
Sen oyuncu olarak ünlü olacaksın!
Sen içerik üreticisi olarak ünlü olacaksın!
Sen yazar olarak ünlü olacaksın!
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