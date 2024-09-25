Sushi... Ah, bu kelime bile duyduğunda yüzünün asılmaması, tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Bu egzotik lezzet, birçok kişi için bir ziyafet olabilir ama senin için tam bir işkenceye dönüşüyor. Yani, bir yemekte sushi varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Bir nevi deniz ürünlerinin soğuk ve çiğ hali olan sushi, belki de damak tadına uymayan bir lezzet. Belki de onu sevmemenin nedeni, bir çeşit deniz ürününün pirinç ve yosun ile sarılıp, minik rulo halinde sunulması. Belki de çiğ balığın düşüncesi bile mideni bulandırıyor. Yani, bir yemekte sushi varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Evet, aç kalmayı, o minik, renkli ruloları ağzına atmayı tercih ediyorsun. Belki de bu, biraz dramatik bir tepki gibi görünebilir, ama senin için bu, tam bir işkenceye dönüşüyor. Sonuçta, herkesin damak zevki farklıdır ve belki de senin için sushi, sadece bir yemek değil, bir deneyimdir. Ve bu deneyim, ne yazık ki, senin için pek de keyifli olmuyor.