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Seçimlerine Göre En Nefret Ettiğin Yemeği Söylüyoruz!

Seçimlerine Göre En Nefret Ettiğin Yemeği Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 11:01

Herkesin hoşlanmadığı hatta nefret ettiği bir yemek vardır. Senin en nefret ettiğin yemek ne?

Hadi teste!

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1. Dünya mutfağıyla aran nasıl?

1. Dünya mutfağıyla aran nasıl?

2. Kahvaltı tercihin genelde hangisi olur?

3. Yemek kokusu seni rahatsız eder mi?

4. Peki sen tatlı insanı mısın tuzlu insanı mı?

5. Peki senin kişiliğin nasıldır?

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6. Dışarda sık sık yemek yer misin?

7. Sen günde kaç öğün besleniyorsun?

8. Sen etçi misin otçu mu?

9. Peki kilondan memnun musun?

10. Yemeklerde baharat sever misin?

10. Yemeklerde baharat sever misin?
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Senin en nefret ettiğin yemek bamya!

Senin en nefret ettiğin yemek bamya!

Bamya, adını duyduğunda bile yüzünün asıldığı, tüylerini diken diken eden bir yemek. Bu minik yeşil sebze, senin için adeta bir kabus. Onu yemek, senin için tam bir işkenceye dönüşüyor. Bir yemek sofrasında bamya olduğunu gördüğünde, aç kalmayı bile göze alabilecek kadar ondan nefret ediyorsun. O kadar ki, bamyayı gördüğünde, bir anda sofrada hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsun. Onun o yeşilimsi, sümüksü görüntüsü, senin iştahını tamamen kaçırıyor. Bamya yemek, senin için adeta bir zulüm. Böylesine bir nefretle, bamya senin için gerçek bir düşman. Bu yüzden, bir yemekte bamya varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Çünkü senin için bamya yemek, aç kalmaktan daha kötü bir durum. Bu yüzden, bamyayı gördüğünde, senin için en iyi seçenek, aç kalmak oluyor.

Senin en nefret ettiğin yemek sushi!

Senin en nefret ettiğin yemek sushi!

Sushi... Ah, bu kelime bile duyduğunda yüzünün asılmaması, tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Bu egzotik lezzet, birçok kişi için bir ziyafet olabilir ama senin için tam bir işkenceye dönüşüyor. Yani, bir yemekte sushi varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Bir nevi deniz ürünlerinin soğuk ve çiğ hali olan sushi, belki de damak tadına uymayan bir lezzet. Belki de onu sevmemenin nedeni, bir çeşit deniz ürününün pirinç ve yosun ile sarılıp, minik rulo halinde sunulması. Belki de çiğ balığın düşüncesi bile mideni bulandırıyor. Yani, bir yemekte sushi varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Evet, aç kalmayı, o minik, renkli ruloları ağzına atmayı tercih ediyorsun. Belki de bu, biraz dramatik bir tepki gibi görünebilir, ama senin için bu, tam bir işkenceye dönüşüyor. Sonuçta, herkesin damak zevki farklıdır ve belki de senin için sushi, sadece bir yemek değil, bir deneyimdir. Ve bu deneyim, ne yazık ki, senin için pek de keyifli olmuyor.

Senin en nefret ettiğin yemek ciğer!

Senin en nefret ettiğin yemek ciğer!

Ciğer, sadece adını duyduğunda bile yüzünün ekşidiği, tüylerinin diken diken olduğu bir yemek. Adeta bir korku filmi sahnesi gibi, ciğerin varlığı bile senin için bir kabusa dönüşüyor. İşte tam da bu yüzden, bir yemekte ciğer varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Yemek masasında ciğerin karşına çıktığı o an, sanki bir savaş alanında cephede gibi hissediyorsun. Öyle ki, ciğerle savaşmak, senin için tam bir işkenceye dönüşüyor.  Bu yüzden, bir yemekte ciğer varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Evet, belki biraz dramatik gelebilir ama senin için ciğer yemek, bir zorbalık gibi. Bu yüzden, ciğerle dolu bir tabak yerine, boş bir mide her zaman daha cazip geliyor. İşte tam da bu yüzden, ciğerin olduğu bir yemekte, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor.

Senin nefret ettiğin yemek bezelye!

Senin nefret ettiğin yemek bezelye!

Bezelye, adını duyduğun anda bile yüzünün buruştuğu, tüylerini diken diken eden bir yemek. Sanki bir korku filmi izler gibi, adını duyduğun anda kalbin hızla çarpmaya başlıyor. Bezelyenin yeşil, minik taneleri senin için birer korku unsuru haline geliyor. Onu yemek, senin için tam bir işkenceye dönüşüyor. Bezelyenin o özgün tadı, damaklarında bıraktığı his, senin için tam bir kabusa dönüşüyor. Bezelyenin o minik taneleri ağzında patladıkça, sanki birer bomba gibi hissediyorsun. Bu yüzden, bir yemekte bezelye varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Evet, doğru duydun! Bezelye yemektense aç kalmayı tercih edersin. Bezelye ile aranızdaki bu soğuk savaş, adeta bir magazin haberine konu olacak cinsten.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ömer

Senin en nefret ettiğin yemek sushi! Yine zorda kalsam yenir bamya falan açlıktan ölsem yemem

Bersun Bolat

bana bamya çıktı ama ben bamyayı severim onediocum 👌

Aziz TORUK

Senin en nefret ettiğin yemek bamya! NOKTA ATIŞI BENDEN UZAK ALLAHA YAKIN BAMYA KARDEŞ