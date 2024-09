Ciğer, sadece adını duyduğunda bile yüzünün ekşidiği, tüylerinin diken diken olduğu bir yemek. Adeta bir korku filmi sahnesi gibi, ciğerin varlığı bile senin için bir kabusa dönüşüyor. İşte tam da bu yüzden, bir yemekte ciğer varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Yemek masasında ciğerin karşına çıktığı o an, sanki bir savaş alanında cephede gibi hissediyorsun. Öyle ki, ciğerle savaşmak, senin için tam bir işkenceye dönüşüyor. Bu yüzden, bir yemekte ciğer varsa, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor. Evet, belki biraz dramatik gelebilir ama senin için ciğer yemek, bir zorbalık gibi. Bu yüzden, ciğerle dolu bir tabak yerine, boş bir mide her zaman daha cazip geliyor. İşte tam da bu yüzden, ciğerin olduğu bir yemekte, senin tercihin her zaman aç kalmak oluyor.