Seçimlerine Göre En Nefret Ettiğin Yemeği Söylüyoruz!
Seçimlerine Göre En Nefret Ettiğin Yemeği Söylüyoruz!
Herkesin hoşlanmadığı hatta nefret ettiği bir yemek vardır. Senin en nefret ettiğin yemek ne?
Hadi teste!
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1. Dünya mutfağıyla aran nasıl?
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2. Kahvaltı tercihin genelde hangisi olur?
3. Yemek kokusu seni rahatsız eder mi?
4. Peki sen tatlı insanı mısın tuzlu insanı mı?
5. Peki senin kişiliğin nasıldır?
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6. Dışarda sık sık yemek yer misin?
7. Sen günde kaç öğün besleniyorsun?
8. Sen etçi misin otçu mu?
9. Peki kilondan memnun musun?
10. Yemeklerde baharat sever misin?
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Senin en nefret ettiğin yemek bamya!
Senin en nefret ettiğin yemek sushi!
Senin en nefret ettiğin yemek ciğer!
Senin nefret ettiğin yemek bezelye!
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Senin en nefret ettiğin yemek sushi! Yine zorda kalsam yenir bamya falan açlıktan ölsem yemem
bana bamya çıktı ama ben bamyayı severim onediocum 👌
Senin en nefret ettiğin yemek bamya! NOKTA ATIŞI BENDEN UZAK ALLAHA YAKIN BAMYA KARDEŞ