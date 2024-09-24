Seni Hayatta Tutan Ne?
Seni Hayatta Tutan Ne?
Her insanı hayata bağlayan bir şey ya da bir kişi vardır. Senin için bu ne ya da kim? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Büyük bir haberi ilk kiminle paylaşırsın?
4. Kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
5. Hemen pes eder misin?
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6. Peki sen nasıl bir insansın?
7. Sevdiklerin için her şeyi yapar mısın?
8. Senin için önemli olan ne?
9. Kin tutan bir insan mısın?
10. Hayat enerjine bir puan ver bakalım!
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Seni hayatta tutan sevdiklerin!
Seni hayatta tutan hayallerin!
Seni hayatta tutan inadın!
Seni hayatta tutan öfken!
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nefret,kin,öfke ve acı ve de herşeye rağmen biraz gülümseme
Gülümse çekiyorum krallll😄
Sevdiklerim.. 💜
iyi anılar biriktir ve hemen harcamaman dileğiyle ✌️
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