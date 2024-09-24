Hayatında en belirgin hissiyat olan öfken, senin var oluşunun en temel taşlarından biri. Bu öfke, bazen bir kor ateş gibi içini yaksa da, seni hayata bağlayan en güçlü kuvvetlerden biri. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip bu öfke, seni hayata karşı koruyor, bir kalkan gibi çevreni saran bu duygu, senin yaşam savaşının en önemli silahı. Öfkenin varlığı, senin hayatta oluşunun en belirgin kanıtlarından biri. Kızgınlığın, hiddetin, öfkenin senin içinde bir volkan gibi patladığını hissediyoruz. Ve bu öfke, senin hayat enerjin, senin yaşam sevincin. Sen öfken için yaşıyorsun, onunla hayata tutunuyorsun. Bu öfke, senin hayatının en önemli parçası, senin var oluşunun en belirgin izi. Öfken, senin hayatının en büyük kahramanı. Onunla hayata tutunuyorsun, onunla hayatı kucaklıyorsun. Bu öfke, senin hayatının en büyük tutkusu, senin var oluşunun en büyük aşkı.