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Seni Hayatta Tutan Ne?

Seni Hayatta Tutan Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 10:01

Her insanı hayata bağlayan bir şey ya da bir kişi vardır. Senin için bu ne ya da kim? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Büyük bir haberi ilk kiminle paylaşırsın?

4. Kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?

5. Hemen pes eder misin?

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6. Peki sen nasıl bir insansın?

7. Sevdiklerin için her şeyi yapar mısın?

8. Senin için önemli olan ne?

9. Kin tutan bir insan mısın?

10. Hayat enerjine bir puan ver bakalım!

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Seni hayatta tutan sevdiklerin!

Onların varlığı, hayatın zorluklarına karşı bir kalkan oluşturur, seni korur ve güvende tutar. Onların desteği ve sevgisi, hayatta kalma mücadeleni kolaylaştırır, seni her zaman bir adım önde tutar. Onları yanında hissetmek, onların senin için her daim orada olduklarını bilmek, sana hayatın her aşamasında daha da güçlü olma hissi verir. Sevdiklerinle dolu bir kalp, her zorluğun üstesinden gelebileceğin anlamına gelebilir. Onların varlığı ve desteği, en zorlu anlarda bile seni ayakta tutar, yaşama sevincini taze tutar. Bu yüzden, sen hayatta her zaman bir sıfır öndesin. Çünkü sevdiklerinle dolu bir kalp, hayatın en değerli hediyesidir. Bu nedenle, hayatın karmaşasında bile, sevdiklerinle birlikte olduğun sürece, her zaman bir adım önde olacaksın. Bu, sadece bir avantaj değil, aynı zamanda hayatın en değerli hediyesi.

Seni hayatta tutan hayallerin!

Hayat sahnesinde, seni ayakta tutan, sana ilham veren hayallerin var. Bu hayaller, hayatın tüm zorluklarına karşı senin en güçlü kalkanın, en büyük destekçin. İleriye dönük hayallerin, seni hayata sıkı sıkıya bağlıyor, seni güçlendiriyor ve her yeni güne daha umutlu başlamanı sağlıyor. Hayallerin, hayatının senaryosunu yazan, seni sen yapan, seni farklı kılan ve seni harekete geçiren birer güç kaynağı. Bu yüzden, hayal kurmaktan asla vazgeçme. Hayallerinle dans et, onları kucakla ve onları gerçekleştirmeye yönelik adımlar at. Hayallerin, hayatın karmaşasında seni hedeflerine doğru yönlendiren bir pusula. Onları gerçekleştirmeye çalışmak, hayatına anlam katan, seni mutlu eden ve seni daha da güçlendiren bir süreç. Hayallerinle dolu bir hayat, renkli, heyecanlı ve anlamlı bir hayat demek. Bu yüzden, hayal kurmaktan ve onları gerçekleştirmeye çalışmaktan asla vazgeçme.

Seni hayatta tutan inadın!

Hayatın tüm karmaşası ve zorluklarına karşı, senin zırhın inadın. İnatçılığın, pes etmeyi bilmeyen ruhun, her defasında seni yeniden ayağa kaldırıyor, yeniden savaşmaya teşvik ediyor. Senin sözlüğünde 'pes etmek' diye bir kelime yok, çünkü sen, her engeli aşmayı kendine görev bilen bir savaşçısın. Hayatın sana attığı her türlü çelmeyi, inatçı doğan ve pes etmeyi reddeden ruhunla başarıyla savuşturuyorsun. Düştüğün her an, inadınla yeniden ayağa kalkıyorsun. Çünkü sen, hayatın her türlü zorluğuna karşı koyabilen, her defasında yeniden doğan bir savaşçısın. Pes etmek, senin kelime dağarcığında yer almayan bir kavram. Her defasında yeniden doğan, her defasında yeniden ayağa kalkan, pes etmeyi reddeden inatçı ruhunla, hayatın karşısında durmaya devam ediyorsun.

Seni hayatta tutan öfken!

Hayatında en belirgin hissiyat olan öfken, senin var oluşunun en temel taşlarından biri. Bu öfke, bazen bir kor ateş gibi içini yaksa da, seni hayata bağlayan en güçlü kuvvetlerden biri. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip bu öfke, seni hayata karşı koruyor, bir kalkan gibi çevreni saran bu duygu, senin yaşam savaşının en önemli silahı. Öfkenin varlığı, senin hayatta oluşunun en belirgin kanıtlarından biri. Kızgınlığın, hiddetin, öfkenin senin içinde bir volkan gibi patladığını hissediyoruz. Ve bu öfke, senin hayat enerjin, senin yaşam sevincin. Sen öfken için yaşıyorsun, onunla hayata tutunuyorsun. Bu öfke, senin hayatının en önemli parçası, senin var oluşunun en belirgin izi. Öfken, senin hayatının en büyük kahramanı. Onunla hayata tutunuyorsun, onunla hayatı kucaklıyorsun. Bu öfke, senin hayatının en büyük tutkusu, senin var oluşunun en büyük aşkı.

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Otto Skorzeny

nefret,kin,öfke ve acı ve de herşeye rağmen biraz gülümseme

maestro__maestro

Gülümse çekiyorum krallll😄

KumdanKum

Sevdiklerim.. 🫸💜🫷

Otto Skorzeny

iyi anılar biriktir ve hemen harcamaman dileğiyle ✌️

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