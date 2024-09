Seni Hayatta Tutan Ne?

Hayatın tüm karmaşası ve zorluklarına karşı, senin zırhın inadın. İnatçılığın, pes etmeyi bilmeyen ruhun, her defasında seni yeniden ayağa kaldırıyor, yeniden savaşmaya teşvik ediyor. Senin sözlüğünde 'pes etmek' diye bir kelime yok, çünkü sen, her engeli aşmayı kendine görev bilen bir savaşçısın. Hayatın sana attığı her türlü çelmeyi, inatçı doğan ve pes etmeyi reddeden ruhunla başarıyla savuşturuyorsun. Düştüğün her an, inadınla yeniden ayağa kalkıyorsun. Çünkü sen, hayatın her türlü zorluğuna karşı koyabilen, her defasında yeniden doğan bir savaşçısın. Pes etmek, senin kelime dağarcığında yer almayan bir kavram. Her defasında yeniden doğan, her defasında yeniden ayağa kalkan, pes etmeyi reddeden inatçı ruhunla, hayatın karşısında durmaya devam ediyorsun.