Eğer bir müzisyen olsaydın, hiç şüphesiz pop müzik sahnesinin parıldayan yıldızı olurdun. Senin ruhunun renkleri, pop müziğin canlı ve enerjik ritimleri ile birebir örtüşüyor. Pop müziğin, insanı saran o coşkulu halleri, senin hayat dolu karakterinle adeta dans ediyor. Seninle aynı frekansta atıyor pop müziğin kalbi; seninle aynı dili konuşuyor, seninle aynı hikayeyi anlatıyor. Bu yüzden, senin en çok pop müziğe yakıştığını düşünüyorum. Her nota, senin ruhunun bir parçası gibi... Her şarkı, senin hikayenin bir bölümü gibi... Ve her ritim, senin hayatının bir anısı gibi... İşte bu yüzden, eğer bir müzisyen olsaydın, pop müziğin enerjisi ve coşkusu ile dolu sahnesinde yerini alırdın.