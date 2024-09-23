Sen Nasıl Bir Müzisyen Olurdun?
Sen Nasıl Bir Müzisyen Olurdun?
Eğer müzisyen olsaydın ne tür bir müzik yapardın? Nasıl bir müzisyen olurdun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak müzikle aran nasıl?
4. Sen nasıl birisin?
5. En sevdiğin müzik türünü seç bakalım!
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6. Peki müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?
7. Kendine bir enstrüman seçer misin?
8. Kendini hiç konser verirken hayal ediyor musun?
9. Sence herkes müzik yapabilir mi?
10. Bu yerlerden hangisinde ilham gelir?
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Sen müzisyen olsaydın klasik müzikle uğraşırdın!
Sen müzisyen olsaydın pop müzikle uğraşırdın!
Sen müzisyen olsaydın rap müziğiyle uğraşırdın!
Sen müzisyen olsaydın elektro müzikle uğraşırdın!
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Sen müzisyen olsaydın klasik müzikle uğraşırdın!