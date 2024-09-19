Hayatın seni sıkı bir sınavdan geçiriyor. Ama senin karakterin, bir kaya gibi sağlam ve dayanıklı. Ancak, hayatta her kaya gibi senin de zaman zaman aşınma ve erozyonla karşılaştığını biliyoruz. Üst üste gelen büyük darbeler, karakterinin parlak yüzeyini biraz çizmiş olabilir. Ancak, bu senin gücünü azaltmaz, aksine daha da anlamlı kılar. Evet, belki biraz yorulmuş olabilirsin. Ancak, senin o müthiş karakterin, güçlü kalmak için direnmeye devam ediyor. Bu hiç de küçümsenecek bir durum değil, aksine hayranlıkla izlenmesi gereken bir duruş. Yani, senin bu direncin, bu kararlılığın, aslında senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Ve bu durum, sadece senin değil, etrafındaki herkesin de fark ettiği bir şey. Bu yüzden üzülme, çünkü senin bu direncin, bu kararlılığın, aslında senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, sadece senin değil, etrafındaki herkesin de fark ettiği bir şey. İşte bu yüzden, senin bu direnişini, bu kararlı duruşunu kutluyoruz. Çünkü bu, gerçekten çok büyük ve değerli bir şey.