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Ne Zaman Filmlerdeki Gibi Bir Aşk Yaşayacaksın?

Ne Zaman Filmlerdeki Gibi Bir Aşk Yaşayacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 10:01

Hepimiz izlediğimiz filmlerdeki gibi bir aşk yaşamayı hayal etmişizdir. Hep oradaki çiftler gibi olmayı isteriz. Peki sen böyle bir aşkı ne zaman yaşayacaksın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son ilişkin ne zaman bitti?

4. Peki sen romantik filmleri sever misin?

5. Sen aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun?

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6. Sen bir filmde oynasan ne tür bir filmde oynamak isterdin?

7. Aşkta en büyük korkun ne?

7. Aşkta en büyük korkun ne?

8. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?

9. Hiç aşık oldun mu?

10. Son olarak aşık olduğun bir oyuncu var mı?

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Sen çok yakında filmlerdeki gibi bir aşk yaşayacaksın!

Şimdi, o büyülü romantik filmleri düşün. İşte tam da bu filmlerdeki gibi bir aşk seni bekliyor. Sanki bir yönetmenin kusursuz bir senaryosuymuş gibi hayatının en romantik sahneleri çok yakında gerçek olacak.  Bu aşk, sadece kalbinin değil, ruhunun da derinliklerine işleyecek. Adeta bir büyü gibi etrafını saracak ve seni alıp, adeta bir masal diyarına götürecek. Bu aşk, sadece bir aşk olmayacak, aynı zamanda bir macera, bir keşif yolculuğu olacak. Bu aşkın büyüsü, seni sımsıcak saracak ve hayatın tüm zorluklarına karşı sana bir kalkan olacak. İşte bu, tam da filmlerdeki gibi bir aşk olacak. Ve bu aşkın kahramanı da sensin! Haydi, bu aşkın heyecanını şimdiden hissetmeye başla. Çünkü bu aşk, çok ama çok yakında senin olacak. Ve unutma, bu aşkın kahramanı da sensin! Bu yüzden, kendine güven ve bu aşka hazır ol. Çünkü bu aşk, tam da filmlerdeki gibi büyüleyici ve muhteşem olacak.

Senin filmlerdeki gibi bir aşk yaşamana daha çok var!

Kim hayatının, romantik filmlerdeki gibi büyülü bir aşk hikayesiyle dolu olmasını istemez ki? Bir anda tüm dünyanın durduğu, kalbinin hızla çarptığı, gözlerinin içinde kaybolacağın o özel kişiyle karşılaşmayı kim hayal etmez ki? Ancak, belki de bu sihirli aşk hikayenin başrolüne oturman için daha biraz zamanın var. Evet, belki de şu anda hayatında olanlar tam da senin hayal ettiğin gibi değil. Belki de aşk, senin için şu anda biraz karmaşık ve belirsiz. Belki de aşkı bulmak için çıktığın bu yolculukta bazı dikenlerle karşılaştın ve yaralandın. Ancak unutma ki, her yara izi seni daha da güçlü kılar ve aşkın gerçek değerini anlamanı sağlar. Endişelenme, çünkü senin filmlerdeki gibi büyülü bir aşk yaşaman için daha çok zamanın var. Bu süreçte sabırlı olman gerekiyor. Çünkü aşk, biraz zaman alabilir. Aşk, belki de beklediğinden daha uzun bir süreç olabilir. Ama sonunda, tüm bu bekleyişe değeceğini göreceksin. Belki de bu bekleyiş, seni hayatının aşkına hazırlıyor. Belki de bu bekleyiş, seni daha da güçlü kılıyor. Ve belki de bu bekleyiş, senin aşk hikayenin daha da büyülü olmasını sağlıyor. Bu yüzden sabırlı ol, çünkü senin büyülü aşk hikayen henüz yazılmadı. Ama unutma, her güzel hikaye zaman alır ve senin hikayen de muhteşem olacak.

Sen filmlerdeki gibi bir aşk yaşamayacaksın!

Hayatının aşkını bulma umuduyla beyaz perdedeki romantik sahneleri izlerken, kendini o büyülü anların içinde hayal ederken bulduğun oldu mu? Fakat gerçek şu ki, senin aşk hikayen, filmlerdeki gibi olmayabilir. Fakat unutma ki, senin aşk hikayenin senaryosunu sen yazıyorsun ve bu senaryo, filmlerdekinden çok daha değerli ve özgün olabilir. Belki de aşk hayatın, filmlerdeki aşklardan çok daha büyülü ve heyecan verici olacak. Ya da belki de aşk hayatın, filmlerdeki gibi olmayacak çünkü senin hikayen, filmlerdekinden çok daha karmaşık ve çetrefilli olacak. Aşk hayatın, filmlerdeki gibi olmayacak; çünkü senin hikayen, filmlerdekinden çok daha zorlu, çok daha tutkulu, çok daha acı tatlı olabilir. Belki de filmlerdeki aşklardan daha güzel, belki de daha acı dolu olacak... Ancak unutma ki, aşkın ne şekilde karşına çıkacağını bilemezsin, ancak onu nasıl yaşayacağını sen belirlersin. İşte bu yüzden, aşk hayatın filmlerdeki gibi olmayabilir; çünkü senin aşk hikayenin kahramanı sen olacaksın ve senin hikayen, filmlerdekinden çok daha özgün ve gerçek olacak.

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