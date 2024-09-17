Ne Zaman Filmlerdeki Gibi Bir Aşk Yaşayacaksın?
Ne Zaman Filmlerdeki Gibi Bir Aşk Yaşayacaksın?
Hepimiz izlediğimiz filmlerdeki gibi bir aşk yaşamayı hayal etmişizdir. Hep oradaki çiftler gibi olmayı isteriz. Peki sen böyle bir aşkı ne zaman yaşayacaksın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zaman bitti?
4. Peki sen romantik filmleri sever misin?
5. Sen aşık olduğunda nasıl biri oluyorsun?
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6. Sen bir filmde oynasan ne tür bir filmde oynamak isterdin?
7. Aşkta en büyük korkun ne?
8. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?
9. Hiç aşık oldun mu?
10. Son olarak aşık olduğun bir oyuncu var mı?
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Sen çok yakında filmlerdeki gibi bir aşk yaşayacaksın!
Senin filmlerdeki gibi bir aşk yaşamana daha çok var!
Sen filmlerdeki gibi bir aşk yaşamayacaksın!
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