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Sen Ne Kadar Dobrasın?

Sen Ne Kadar Dobrasın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 13:01

Dobra olmak bazen kırıcı olsa da aslında iyi bir şeydir. Ama her zaman kolay değildir. Sen ne kadar dobra davranabiliyorsun?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaşının aldatıldığını öğrendin. Bunu ona söyler misin?

4. Peki kendini ne zaman rahat hissedersin?

5. Kendini kötü hissettiğinde kiminle konuşursun?

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6. Sana yalan söylendiğinde ne hissedersin?

7. Sevdiğin birini kırmak pahasına doğruları söyler misin?

8. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önemser misin?

9. Her durumda doğru bildiğin şeyleri savunur musun?

10. Son olarak dürüstlüğünü puanlar mısın? (1=en az, 5=en çok)

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Sen çok dobrasın!

Hayatının her köşesinde dürüstlüğü bir yaşam felsefesi olarak benimseyen biri olarak tanınıyorsun. Seninle ilk kez tanışanlar bile, senin ne kadar dobra ve açık sözlü olduğunu hemen fark ediyor. Bu özelliğin, senin kişiliğini belirginleştiren, seni diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerinden biri. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde, onların duygularını korumak adına yalan söylemeyi bir seçenek olarak bile düşünmüyorsun. Belki bazen bu durum, karşındaki insanları üzebilir, belki de onları şaşırtabilir. Ancak sen, gerçekleri saklamaktansa, onları olduğu gibi, çıplak bir şekilde ifade etmeyi tercih ediyorsun. Bu, senin karakterinin en çarpıcı ve dikkat çeken yanı ve herkesin seni bu yüzden takdir ettiği bir gerçek. Seninle tanışan herkes, senin bu doğruluk aşkını ve dürüstlük tutkunu olduğunu hemen anlıyor ve bu yüzden seni özel kılıyor.

Sen dobralıktan ziyade dürüstsün!

Birçok kişiyle aynı düşünmüyorsun, senin için dobralık, insanları incitme pahasına yapılan bir davranış biçimi değil. Sen, dürüstlük ile dobralığı birbirine karıştırmayan, hassas ve narin bir kalbe sahip olan bir bireysin. İnsanları üzmek, senin doğana tamamen aykırı, hatta belki de düşünülemez. Ancak bu, senin gerçekleri sakladığın veya çarpıttığın anlamına gelmiyor. Tam aksine, sen, her zaman gerçeklerin peşinden koşan, doğruyu söylemekten çekinmeyen, dürüstlüğü prensip edinmiş bir insansın. Ancak bunu yaparken de, kimsenin kalbini kırmamaya, duygularına zarar vermemeye azami özen gösteriyorsun. İşte bu özelliğin, seni diğerlerinden ayıran ve seni özel kılan en önemli detay. Senin bu hassasiyetin ve dürüstlüğün, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri.

Sen hiç dobra değilsin!

İnsanları kırmak, onların kalplerinde derin yaralar açmak senin doğana aykırı. Gerçekleri saklamak yerine, onları incitmeden, hassasiyetle ifade etmek, senin en büyük erdemlerinden biri. Bu nedenle, her zaman yumuşak bir dil ve anlayışlı bir tavır sergiler, insanların duygularını anlar ve onlara saygı gösterirsin. Senin en önemli prensiplerinden biri, insanların duygularını anlamak ve onlara saygı göstermektir. Bu yüzden, dobralık yerine, gerçekleri yumuşak bir şekilde ifade etme yolunu seçersin. Bu, senin dilindeki en güzel melodi, senin kalbinden dökülen en tatlı sözcükler olur. İşte bu yüzden, seninle konuşmak, bir şiiri dinlemek gibidir; tatlı, yumuşak ve her daim zarif.

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