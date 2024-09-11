Sen Ne Kadar Dobrasın?
Sen Ne Kadar Dobrasın?
Dobra olmak bazen kırıcı olsa da aslında iyi bir şeydir. Ama her zaman kolay değildir. Sen ne kadar dobra davranabiliyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşının aldatıldığını öğrendin. Bunu ona söyler misin?
4. Peki kendini ne zaman rahat hissedersin?
5. Kendini kötü hissettiğinde kiminle konuşursun?
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6. Sana yalan söylendiğinde ne hissedersin?
7. Sevdiğin birini kırmak pahasına doğruları söyler misin?
8. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önemser misin?
9. Her durumda doğru bildiğin şeyleri savunur musun?
10. Son olarak dürüstlüğünü puanlar mısın? (1=en az, 5=en çok)
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Sen çok dobrasın!
Sen dobralıktan ziyade dürüstsün!
Sen hiç dobra değilsin!
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