Sen Ne Kadar Dobrasın?

Hayatının her köşesinde dürüstlüğü bir yaşam felsefesi olarak benimseyen biri olarak tanınıyorsun. Seninle ilk kez tanışanlar bile, senin ne kadar dobra ve açık sözlü olduğunu hemen fark ediyor. Bu özelliğin, senin kişiliğini belirginleştiren, seni diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerinden biri. İnsanlarla kurduğun ilişkilerde, onların duygularını korumak adına yalan söylemeyi bir seçenek olarak bile düşünmüyorsun. Belki bazen bu durum, karşındaki insanları üzebilir, belki de onları şaşırtabilir. Ancak sen, gerçekleri saklamaktansa, onları olduğu gibi, çıplak bir şekilde ifade etmeyi tercih ediyorsun. Bu, senin karakterinin en çarpıcı ve dikkat çeken yanı ve herkesin seni bu yüzden takdir ettiği bir gerçek. Seninle tanışan herkes, senin bu doğruluk aşkını ve dürüstlük tutkunu olduğunu hemen anlıyor ve bu yüzden seni özel kılıyor.