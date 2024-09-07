Burcuna Göre Hangi Burçla Toksik İlişki Yaşayacağını Söylüyoruz!
Burcuna Göre Hangi Burçla Toksik İlişki Yaşayacağını Söylüyoruz!
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Burcunu seç bakalım!
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Yengeç burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Aslan burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Akrep burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Koç burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Boğa burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Yay burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Oğlak burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
İkizler burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Başak burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Terazi burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Balık burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
Kova burcuyla toksik ilişki yaşarsınız!
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