Senin En Zor Yanın Ne?
Senin En Zor Yanın Ne?
Her insanın kendine has özellikleri vardır. Ayrıca kendimize has zor yanlarımız da var. Peki senin zor yanın ne?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Zamanını yeterince iyi kontrol edebiliyor musun?
4. Seni aldatan sevgilin pişman olduğunu söyledi, affeder misin?
5. Hayattaki ilk hedefin ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Baskı altında nasıl çalışırsın?
7. Peki sır saklama konusunda nasılsın?
8. Arkadaşlarınla buluşacaksın ama son anda planı iptal ettiler. Ne yaparsın?
9. Son ilişkinin bitme sebebi neydi?
10. Sana yanlış yapan birinden intikam alır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin en zor yanın mükemmeliyetçiliğin!
Senin en zor yanın kararsızlığın!
Senin en zor yanın çekingenliğin!
Senin en zor yanın kıskançlığın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın