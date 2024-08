Seni Uykularından Eden Sorun Ne?

Geleceğe dair endişelerin, senin hayatının merkezinde yer alıyor ve bu durum, adeta bir gölge gibi senin üzerinde sürekli bir baskı oluşturuyor. Her an, her dakika, hatta her saniye, kafanı meşgul eden bu düşünceler, seni adeta bir labirentin içine hapseder gibi hissettiriyor. Gelecek kaygısı, sürekli yarın peşinde koşman seni anı yaşamaktan alıkoyuyor. Güneşin batışını izlemek, bir çocuğun kahkahasını duymak, sevdiğin bir şarkıyı dinlemek gibi basit ama değerli anları kaçırıyorsun. Çünkü zihnin, sürekli gelecekteki olası senaryolarla meşgul. Bu durum, hayatının ritmini bozuyor ve seni, hayatın tadını çıkarmaktan uzaklaştırıyor. Anı yaşamak yerine, sürekli olarak geleceği düşünmek, hayatının gerçek anlamını kaçırmana neden oluyor. Unutma ki, hayat, sadece gelecekteki planlardan ibaret değil, aynı zamanda bugünün küçük ayrıntılarında saklı olan güzelliklerden de oluşuyor.