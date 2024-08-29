Seni Uykularından Eden Sorun Ne?
Seni Uykularından Eden Sorun Ne?
Hayatta sorunlar yaşayabiliriz. Bu sorunlar bazen önemsiz olur, bazen de bizi uykularımızdan edecek kadar büyük olur. Peki seni uykularından eden sorun ne?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Gün içinde yapman gereken şeyleri yapabiliyor musun?
4. Korkuların seni yönetebilir mi?
5. Hayallerine yakın mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Senin en kötü özelliğin ne?
7. Sence sen hangi renge benziyorsun?
8. İlişkilerde nasıl birisin peki?
9. Kaybetmekten korktuğun birini kaybettin mi?
10. Son olarak bunlardan birini seç bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni uykularından eden sorun gelecek kaygısı!
Seni uykularından eden sorun geçmişteki travmaların!
Seni uykuların eden sorun maddi sıkıntılar!
Seni uykularından eden sorun yalnızlık!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın