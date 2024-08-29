Seni Uykularından Eden Sorun Ne?

Bir kenarda, kendi başına kalmışlık hissi ile boğuşuyorsun. Yalnızlık, senin canını iyice tak etmiş durumda ve bu durumdan kurtulma arzusu içindesin. Herkes gibi sen de birine kalbini açmak, sevilmek ve sevmek istiyorsun. Ancak ne yazık ki, hayatının aşkı henüz karşına çıkmamış. Bu durum, senin canını daha da sıkmaya başlamış. Her gün aynı döngü, aynı yalnızlık hissi... İçinden geçen duyguları anlatmak için kelimeler bile yetersiz kalıyor. Bu yalnızlık döngüsü içinde, belki de aşkı bulmanın zamanı geldi. Belki de kalbini açmanın, sevmenin ve sevilmenin tam zamanı. Ancak o özel kişi henüz hayatına girmemiş. Bu durum, senin canını sıkıyor ve hayatının aşkını bulma umudunu her geçen gün biraz daha azaltıyor. Ancak unutma, aşk her zaman en beklenmedik anda karşına çıkar. Belki de tam da şu anda, hayatının aşkı ile tanışmak üzeresin. Kim bilir?