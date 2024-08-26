Senin Nefretin Ne Kadar Güçlü?
Senin Nefretin Ne Kadar Güçlü?
Nefret belki de hayatımızdaki en güçlü duygudur. Nefret etmek çok sağlıklı bir duygu olmayabilir ama var olan bir duygudur. Peki senin nefretin ne kadar güçlü?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak sence nefret diğer duygulardan güçlü mü?
4. Sana karşı bir haksızlık yapıldığında intikam almayı düşünür müsün?
5. Sevdiğin bir şey eleştirilirse nasıl davranırsın?
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6. Birinden kolayca nefret edebilir misin?
7. Senin öfken ne kadar sürer?
8. Arkadaşının samimiyetsiz davrandığını fark ettiğinde ne yaparsın?
9. Nefret bir renk olsaydı hangi renk olurdu?
10. Göz göre göre sana yalan söylendiğini anladığında ne yaparsın?
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Senin nefretin kendinden bile büyük!
Sen nefretin güçlü ama kontrol altında tutmayı iyi biliyorsun!
Senin nefretin yok denecek kadar az!
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