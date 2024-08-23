Senin Yapman Gereken Spor Ne?
Senin Yapman Gereken Spor Ne?
Spor yapmak hem vücudumuzu hem de kafamızı zinde tutar. Spor yapmak sağlıklı olmanın en önemli yanı. Herkesin yapmayı tercih ettiği branş farlıdır. Hangi spor sana göre merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sporla aran nasıl?
4. Peki sporu mecbur olduğun için mi yaparsın, sevdiğin için mi?
5. Seç birini!
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6. Çocukken sporcu olmanın hayalini kurar mıydın?
7. Başarısız olduğunda nasıl davranırsın?
8. Takım sporu mu bireysel spor mu?
9. Profesyonel olsan bundan beklentin ne olurdu?
10. Son olarak idolün olan bir sporcu var mı?
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Yapman gereken spor tenis!
Senin yapman gereken spor yüzme!
Senin yapman gereken spor basketbol!
Senin yapman gereken spor voleybol!
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