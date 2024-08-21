Tekrar Doğsan Hangi Şehirde Doğardın?
Tekrar Doğsan Hangi Şehirde Doğardın?
Dünyaya tekrar gelsen yine aynı yerde mi doğardın yoksa farklı bir şehirde mi doğardın? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur?
4. Peki en çok hangi manzaraya uyanmak istersin?
5. En büyük hayalin ne?
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6. Kendine bir yemek seç bakalım!
7. Korkuların senin hayatını engelliyor mu?
8. Geri dönülmez bir hata yaptın mı?
9. Zor durumda kaldığında kimden yardım istersin?
10. Son olarak bir mevsim seç bakalım!
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Ankara'da doğardın!
Balıkesir'de doğardın!
Samsun'da doğardın!
Mardin'de doğardın!
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Balıkesir'de doğardın! Eğer bir sonraki hayatında tekrar dünyaya gelme şansın olsa, hiç tereddütsüz Balıkesir'de doğmayı seçerdin. Ay inanmıyorum cidden çık... Devamını Gör
Samsun'da doğardın! Kebap seçtik be adanada doğdum adanada doğardım adanada doğacağım 😎😎