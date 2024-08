Tekrar Doğsan Hangi Şehirde Doğardın?

Eğer ikinci bir şansın olsa ve tekrar dünyaya gelme fırsatın olsa, kesinlikle Mardin'de doğardın. Mardin, tarihinin derinliklerinde sakladığı eşsiz hikayeleri ve mimari harikalarıyla seni kendine hayran bırakırdı. Mardin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her biri kendi izlerini bırakmış bu eşsiz şehir, adeta bir zaman yolculuğuna çıkarır gibiydi. Her bir taşında, her bir duvarında ayrı bir hikaye yatan bu şehir, senin gibi meraklı ve maceraperest ruhları adeta büyülerdi. Bir yandan tarih kokan sokakları, diğer yandan mistik havasıyla Mardin, tam da senin gibi özgün ve benzersiz kişiliklere hitap ederdi. Bu şehir, tıpkı senin gibi, kendi tarzını yaratmış, kendi hikayesini yazmıştı.