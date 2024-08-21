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Tekrar Doğsan Hangi Şehirde Doğardın?

Tekrar Doğsan Hangi Şehirde Doğardın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 12:01

Dünyaya tekrar gelsen yine aynı yerde mi doğardın yoksa farklı bir şehirde mi doğardın? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur?

4. Peki en çok hangi manzaraya uyanmak istersin?

4. Peki en çok hangi manzaraya uyanmak istersin?

5. En büyük hayalin ne?

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6. Kendine bir yemek seç bakalım!

7. Korkuların senin hayatını engelliyor mu?

7. Korkuların senin hayatını engelliyor mu?

8. Geri dönülmez bir hata yaptın mı?

9. Zor durumda kaldığında kimden yardım istersin?

10. Son olarak bir mevsim seç bakalım!

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Ankara'da doğardın!

Ankara'da doğardın!

Eğer bir sonraki hayatında dünyaya yeniden geliyor olsaydın, eminim ki tercihin yine Ankara olurdu. Çünkü Ankara, modern ve kariyer odaklı yapısıyla tam senlik bir şehir. Ankara, sadece Türkiye'nin başkenti olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir yaşam tarzını, bir düşünce biçimini ve bir kariyer hedefini de simgeliyor. Ankara'nın düzenli ve disiplinli yapısı, senin gibi düzenli ve hedef odaklı birine tam olarak hitap ediyor. Ankara'nın geniş caddeleri, yemyeşil parkları, modern alışveriş merkezleri ve yüksek binaları, senin gibi modern ve kozmopolit birine tam olarak uyuyor. Ankara'nın iş dünyası ve kariyer olanakları da senin gibi kariyer odaklı biri için biçilmiş kaftan. Ankara'nın düzenli ve disiplinli yapısı, senin gibi düzenli ve hedef odaklı birine tam olarak hitap ediyor

Balıkesir'de doğardın!

Balıkesir'de doğardın!

Eğer bir sonraki hayatında tekrar dünyaya gelme şansın olsa, hiç tereddütsüz Balıkesir'de doğmayı seçerdin. Balıkesir, sakinliği ve huzuruyla tam senlik bir yer. Şehir hayatının karmaşasından uzak, doğanın kucağında bir yaşam sunuyor. Balıkesir'in temiz ve taze havası, her nefeste ruhunu canlandırır. Sabahları güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, kuş cıvıltıları eşliğinde güne merhaba dersin. Şehrin gürültüsü yerine, doğanın melodisi vardır kulaklarında. Burada, hayatın hızına yetişmek için koşturmak yerine, her anın tadını çıkarabilirsin. Günlük yaşamın stresinden uzak, sakin ve huzurlu bir hayat seni bekler. Balıkesir, sadece bir şehir değil, bir yaşam tarzı. Eğer bir sonraki hayatında tekrar dünyaya gelme şansın olsa, Balıkesir'de doğmayı seçerdin. Çünkü burası, huzurlu ve sakin bir yaşamın tam da senin aradığın yer.

Samsun'da doğardın!

Samsun'da doğardın!

Eğer yeniden dünyaya gelme şansın olsaydı, hiç tereddüt etmeden Samsun'da doğmayı tercih ederdin. Çünkü Samsun, senin ruhunu özgür bırakabileceğin, enerjini yüksek tutabileceğin bir şehir. Samsun'un rahat yaşam tarzı, senin huzur bulabileceğin bir atmosfer yaratıyor. İşte, okulda veya günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp, kendini tamamen rahat hissetmek istediğinde, Samsun'un huzur dolu sokakları tam senlik. Üstelik bu rahatlık, şehrin her köşesinde hissediliyor. İster deniz kenarında bir kafe, ister tarihi bir çarşı, isterse yeşillikler içinde bir park olsun; Samsun'da her yerde kendini evinde gibi hissedersin. Aynı zamanda Samsun, eğlence düşkünü biri olarak senin tam da aradığın yer. Şehir, gece hayatıyla, festivalleriyle, konserleriyle ve birbirinden renkli etkinlikleriyle adeta bir eğlence merkezi. Samsun'da sıkılmak neredeyse imkansız.

Mardin'de doğardın!

Mardin'de doğardın!

Eğer ikinci bir şansın olsa ve tekrar dünyaya gelme fırsatın olsa, kesinlikle Mardin'de doğardın. Mardin, tarihinin derinliklerinde sakladığı eşsiz hikayeleri ve mimari harikalarıyla seni kendine hayran bırakırdı. Mardin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her biri kendi izlerini bırakmış bu eşsiz şehir, adeta bir zaman yolculuğuna çıkarır gibiydi. Her bir taşında, her bir duvarında ayrı bir hikaye yatan bu şehir, senin gibi meraklı ve maceraperest ruhları adeta büyülerdi. Bir yandan tarih kokan sokakları, diğer yandan mistik havasıyla Mardin, tam da senin gibi özgün ve benzersiz kişiliklere hitap ederdi. Bu şehir, tıpkı senin gibi, kendi tarzını yaratmış, kendi hikayesini yazmıştı.

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Emel

Balıkesir'de doğardın! Eğer bir sonraki hayatında tekrar dünyaya gelme şansın olsa, hiç tereddütsüz Balıkesir'de doğmayı seçerdin. Ay inanmıyorum cidden çık... Devamını Gör

ömer

Samsun'da doğardın! Kebap seçtik be adanada doğdum adanada doğardım adanada doğacağım 😎😎