Eğer bir sonraki hayatında dünyaya yeniden geliyor olsaydın, eminim ki tercihin yine Ankara olurdu. Çünkü Ankara, modern ve kariyer odaklı yapısıyla tam senlik bir şehir. Ankara, sadece Türkiye'nin başkenti olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir yaşam tarzını, bir düşünce biçimini ve bir kariyer hedefini de simgeliyor. Ankara'nın düzenli ve disiplinli yapısı, senin gibi düzenli ve hedef odaklı birine tam olarak hitap ediyor. Ankara'nın geniş caddeleri, yemyeşil parkları, modern alışveriş merkezleri ve yüksek binaları, senin gibi modern ve kozmopolit birine tam olarak uyuyor. Ankara'nın iş dünyası ve kariyer olanakları da senin gibi kariyer odaklı biri için biçilmiş kaftan. Ankara'nın düzenli ve disiplinli yapısı, senin gibi düzenli ve hedef odaklı birine tam olarak hitap ediyor