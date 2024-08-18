Senin En Kırıldığın Cümle Ne?
Senin En Kırıldığın Cümle Ne?
İnsanı kıran bazen bir kelime bazen de bir cümle olabiliyor. Senin kırılmana hangi cümle sebep oluyor? Merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkilerin genelde nasıl biter?
4. İnsanlarla tartışmaya girer misin?
5. Genelde olaylara tepkin nasıl olur?
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6. İnsanlar seni kolayca üzebilir mi?
7. Seni en çok kim kırabilir?
8. Çok pişmanlığın var mı?
9. Karşına bir zorluk çıktığında ne yaaprsın?
10. Kaybetmekten korktuğun birini kaybettin mi?
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''Seni hiç sevmedim''
''Çok safsın''
''Senden nefret ediyorum''
''Buna mı ağlıyorsun''
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