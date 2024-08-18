Senin En Kırıldığın Cümle Ne?

Bir kalbin en derinden sarsıldığı anlar, en çok üzüldüğü zamanlar olur. Ve bu anlarda, en çok kırıldığın cümle genellikle ''buna mı ağlıyorsun'' olur. Ağlamak, zaten başlı başına bir acıyı, bir hüznü ifade ederken, bir de bu duygunun küçümsenmesi, kalbini daha da derinden yaralar. Bir nevi, duygusal bir deprem yaşadığın bu anlarda, bu tür bir cümle, üzerine tuz biber eker. Bir yandan gözyaşı döküyorsun, diğer yandan da birinin bu duygusal çöküşünü küçümsemesi, seni daha da fazla incitiyor. Bu durum, bir yandan da senin ne kadar hassas ve duygusal bir birey olduğunu gösterir. Belki de bu yüzden, ağlamak gibi en insana özgü duyguların bile küçümsenmesi, seni bu kadar derinden yaralar. Ancak unutma ki, herkesin ağlamak için bir sebebi vardır ve bu sebepleri kimse küçümseyemez. Çünkü ağlamak, sadece bir acıyı ifade etmek değil, aynı zamanda bir duygunun, bir hissin dışa vurumu, bir çığlıktır.