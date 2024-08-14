Senden Ayrıldığına Pişman mı?
Senden Ayrıldığına Pişman mı?
Ayrılık sebebiniz ne olursa olsun sevgilin pişman olmuş olabilir. Sen de pişman olup olmadığını merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zaman ayrıldınız?
4. Uzak mesafe ilişkisi mi yaşıyordunuz?
5. İlişkinizin bitme sebebi neydi?
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6. Özel günleri kutlar mıydınız?
7. En çok kim sevdiğini söylerdi?
8. Ayrıldıktan sonra iletişim kurdunuz mu?
9. Onu özlüyor musun?
10. Sizin ilişkiniz nasıl bir ilişkiydi?
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Pişmanlıktan ölmek üzere!
Pişman değil ama bazı anıları özlüyor!
Çok pişman ama dönmeye korkuyor!
Hiç pişman değil!
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