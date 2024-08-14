Senden Ayrıldığına Pişman mı?

Eski sevgilin pişmanlık duymuyor, aksine rahatlamış gibi görünüyor. İlişkinizin sona ermesi, aslında ikiniz için de bir lütuf gibi. Çünkü ilişkiniz son zamanlarda neşeli anıları, romantik akşam yemeklerini, sıcak sarılmaları hatırlamaktan çok uzaktı. Birbirinizi çılgınca sevdiğiniz o günlerin yerini, sürekli kavgalar ve toksik bir atmosfer almıştı. Bir zamanlar birbirinizi tamamlayan iki parça iken, son zamanlarda sürekli bir çatışma içindeydiniz. Bu durum, ikinizin de ruhunu yavaş yavaş tüketiyordu. Ama artık her şey bitti. İlişkinin sona ermesi, belki de ikinizin de hayatınızda yeni bir sayfa açmanız için gereken fırsat oldu. Şimdi özgürsünüz. Artık kendi hayatınızı yönetme ve kendi kararlarınızı alma özgürlüğüne sahipsiniz. Bu özgürlük, belki de ikinizin de uzun zamandır ihtiyaç duyduğu şeydi. Yani aslında, ilişkinizin bitmesi, ikinizi de kendi özgürlüğünüze kavuşturmuş oldu.