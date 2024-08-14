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Senden Ayrıldığına Pişman mı?

Senden Ayrıldığına Pişman mı?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 12:01

Ayrılık sebebiniz ne olursa olsun sevgilin pişman olmuş olabilir. Sen de pişman olup olmadığını merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ne zaman ayrıldınız?

4. Uzak mesafe ilişkisi mi yaşıyordunuz?

5. İlişkinizin bitme sebebi neydi?

5. İlişkinizin bitme sebebi neydi?
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6. Özel günleri kutlar mıydınız?

7. En çok kim sevdiğini söylerdi?

8. Ayrıldıktan sonra iletişim kurdunuz mu?

9. Onu özlüyor musun?

10. Sizin ilişkiniz nasıl bir ilişkiydi?

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Pişmanlıktan ölmek üzere!

Gözlerinin önünden bir türlü gitmeyen anıların, birer birer kalbine saplanan hançerler gibi. Her geçen gün, o acıyı biraz daha derinden hissediyor. Bir an bile durmadan, seni yeniden kazanabilmek için çırpınıyor. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri ise seninle geçirdiği anıları düşünmekten başka bir şey yapamıyor. Tek bir amacı var: Seni geri kazanmak. Özlem duygusu, onu adeta esir almış durumda. Seninle geçirdiği her anı, her saniyeyi özlüyor. Seninle yaşadığı mutlulukları, seninle paylaştığı hüzünleri, seninle birlikte geçirdiği her anı... Her birini, kalbinin en derinlerinde, en özel yerinde saklıyor. Belki de bir şansı hak ediyordur.

Pişman değil ama bazı anıları özlüyor!

Bir zamanlar kalbinin en derinlerinde yer edinmiş olan o kişi, artık hayatında yok. Bu durum onda bir pişmanlık duygusu yaratmıyor, çünkü sonuçta her şeyin bir sebebi vardır ve o, bu ilişkiyi bitirme kararını bilinçli bir şekilde vermişti. Ancak, bu durum onun, bir zamanlar ilişkinizde bulduğu rahatlığı özlememesi anlamına gelmiyor.  Onun kalbinde hala sizinle geçirdiği o keyifli anılar ve paylaşılan özel dakikalar yer alıyor. Belki de birlikte izlediğiniz filmler, paylaştığınız yemekler, birlikte geçirdiğiniz tatiller ya da sadece birlikte olduğunuz sessiz anlar... İşte tam da bu anılar, onu hala biraz buruk hissettiriyor. Bu ilişkiyi bitirdiği için pişmanlık duygusu taşımıyor belki ama birlikte geçirdiğiniz zamanlardaki o rahatlık, o huzur, o sıcaklık... İşte onları özlüyor.

Çok pişman ama dönmeye korkuyor!

Eski aşkının kalbinde pişmanlık rüzgarları esiyor ama korku duvarlarına takılıp kalıyor. Ayrıldığınız o karanlık günden beri içinde büyüyen bir pişmanlık hissi var. Ancak, seninle yüzleşmekten, geçmişin gölgesinde kalıp kalmayacağından endişe ediyor. Belki de ona bir umut ışığı yakman, bu korku duvarlarını yıkmak için gereken cesareti bulmasına yardımcı olabilir. Ona, geçmişin hatıralarının gölgesinde yaşamak yerine, geleceğin ışığında birlikte yürüyebileceğinizi göstermen gerekiyor. Bu, onun kalbindeki pişmanlık fırtınasını dindirebilir ve belki de yollarınızı yeniden birleştirebilir.

Hiç pişman değil!

Eski sevgilin pişmanlık duymuyor, aksine rahatlamış gibi görünüyor. İlişkinizin sona ermesi, aslında ikiniz için de bir lütuf gibi. Çünkü ilişkiniz son zamanlarda neşeli anıları, romantik akşam yemeklerini, sıcak sarılmaları hatırlamaktan çok uzaktı. Birbirinizi çılgınca sevdiğiniz o günlerin yerini, sürekli kavgalar ve toksik bir atmosfer almıştı. Bir zamanlar birbirinizi tamamlayan iki parça iken, son zamanlarda sürekli bir çatışma içindeydiniz. Bu durum, ikinizin de ruhunu yavaş yavaş tüketiyordu. Ama artık her şey bitti. İlişkinin sona ermesi, belki de ikinizin de hayatınızda yeni bir sayfa açmanız için gereken fırsat oldu. Şimdi özgürsünüz. Artık kendi hayatınızı yönetme ve kendi kararlarınızı alma özgürlüğüne sahipsiniz. Bu özgürlük, belki de ikinizin de uzun zamandır ihtiyaç duyduğu şeydi. Yani aslında, ilişkinizin bitmesi, ikinizi de kendi özgürlüğünüze kavuşturmuş oldu.

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