Senden Ayrıldığına Pişman mı?

Gözlerinin önünden bir türlü gitmeyen anıların, birer birer kalbine saplanan hançerler gibi. Her geçen gün, o acıyı biraz daha derinden hissediyor. Bir an bile durmadan, seni yeniden kazanabilmek için çırpınıyor. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri ise seninle geçirdiği anıları düşünmekten başka bir şey yapamıyor. Tek bir amacı var: Seni geri kazanmak. Özlem duygusu, onu adeta esir almış durumda. Seninle geçirdiği her anı, her saniyeyi özlüyor. Seninle yaşadığı mutlulukları, seninle paylaştığı hüzünleri, seninle birlikte geçirdiği her anı... Her birini, kalbinin en derinlerinde, en özel yerinde saklıyor. Belki de bir şansı hak ediyordur.