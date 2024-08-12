Ne Kadar İlgi Bağımlısısın?
Ne Kadar İlgi Bağımlısısın?
İlgi kendimizi daha iyi hissetmenin bir yoludur. İlgiyi sevmeyen çok az kişi vardır. Peki sen ne kadar ilgi bağımlısısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilin var mı?
4. Bulunduğun ortamda ilgi sende olmadığında modun düşer mi?
5. Hediye almak seni heyecanlandırır mı?
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6. Sık sık ağlar mısın?
7. Sana yakışan bir renk seç bakalım!
8. Keşken var mı?
9. Doğum günlerini sen mi planlarsın, sürpriz mi olur?
10. Yorucu bir günün sonunda hangisini tercih edersin?
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Sen ilgiye bağımlısın!
Sen ilgi bağımlısı değilsin ama hoşuna gidiyor!
Sen hiç ilgi bağımlısı değilsin!
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