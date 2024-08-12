Ne Kadar İlgi Bağımlısısın?

Birçok insanın gözlerinin üzerinde olduğu biri olmak, herkesin ilgisini çekmek, belki de senin için önemli değil. Kendi dünyanda, kendi hikayende, kendi kahramanın olmayı tercih ediyorsun. İlgi odağı olmak ya da olmamak, senin için hayatın anlamını değiştirmiyor. Ancak, bu durumun hoşuna gittiğini inkar edemezsin. İnsanların seni fark etmesi, adından söz etmesi, belki de seninle ilgili konuşmalar yapması... Evet, bunlar senin ilgiye bağımlı olduğun anlamına gelmiyor ama yine de hoşuna gidiyor. İçindeki o küçük heyecanı, gizli gururu kim inkar edebilir ki? Bu durum, senin kim olduğunu ya da ne olacağını belirlemiyor ama hayatına renk katıyor, değil mi?