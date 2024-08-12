Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar İlgi Bağımlısısın?

Ne Kadar İlgi Bağımlısısın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 13:01

İlgi kendimizi daha iyi hissetmenin bir yoludur. İlgiyi sevmeyen çok az kişi vardır. Peki sen ne kadar ilgi bağımlısısın?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sevgilin var mı?

4. Bulunduğun ortamda ilgi sende olmadığında modun düşer mi?

5. Hediye almak seni heyecanlandırır mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sık sık ağlar mısın?

7. Sana yakışan bir renk seç bakalım!

8. Keşken var mı?

9. Doğum günlerini sen mi planlarsın, sürpriz mi olur?

10. Yorucu bir günün sonunda hangisini tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen ilgiye bağımlısın!

Sen, ilgiye karşı adeta bir aşkla yanıp tutuşan birisin. İlgi, senin hayatının döngüsünde vazgeçilmez bir rol oynuyor, senin yaşam enerjini besliyor. İlgiye hasret bir dünyada yaşamayı asla düşünemezsin, çünkü bu senin için hayatın tüm renklerini, tatlarını ve baharatlarını kaybetmek anlamına gelir. İlgi, senin için hayatın tuzu biberi, renklerini ve tatlarını belirleyen en önemli etken. İlgi olmadan yaşamak, senin için düşünülemez bir durum, çünkü ilgiye olan bu derin sevgin, senin yaşam felsefenin temelini oluşturuyor. İlgi, senin dünyanı aydınlatan güneş, senin hayatını şekillendiren en önemli etken. İlgi olmadan sen, sen olamazsın, çünkü ilgi senin kişiliğinin en belirgin özelliği, senin kim olduğunu belirleyen en önemli unsur. Bu yüzden ilgi, senin hayatında vazgeçilmez bir yere sahip.

Sen ilgi bağımlısı değilsin ama hoşuna gidiyor!

Birçok insanın gözlerinin üzerinde olduğu biri olmak, herkesin ilgisini çekmek, belki de senin için önemli değil. Kendi dünyanda, kendi hikayende, kendi kahramanın olmayı tercih ediyorsun. İlgi odağı olmak ya da olmamak, senin için hayatın anlamını değiştirmiyor. Ancak, bu durumun hoşuna gittiğini inkar edemezsin. İnsanların seni fark etmesi, adından söz etmesi, belki de seninle ilgili konuşmalar yapması... Evet, bunlar senin ilgiye bağımlı olduğun anlamına gelmiyor ama yine de hoşuna gidiyor. İçindeki o küçük heyecanı, gizli gururu kim inkar edebilir ki? Bu durum, senin kim olduğunu ya da ne olacağını belirlemiyor ama hayatına renk katıyor, değil mi?

Sen hiç ilgi bağımlısı değilsin!

Bakışların üzerinde hissettiğin o yoğun ilgi, senin tarzını yansıtmıyor. Sen, kalabalıkların gözdesi olmak yerine, sakin ve huzurlu bir yaşamın tadını çıkarmayı tercih edenlerdensin. İlgi odağı olmak, adeta bir yıldız gibi parıldamak ve herkesin dikkatini üzerine çekmek, senin doğanla çelişiyor. Sen, kendi dünyanda, kendi huzurunda olmayı seviyorsun. Kendine özgü bir karakterin var ve bu karakteri korumak için, seni olduğun gibi kabul eden ve seni rahat bırakan insanlara ihtiyacın var. Bu, senin en büyük arzun. İçinde bulunduğun kalabalıkların içinde bile, sana saygı gösteren ve seni olduğun gibi kabul eden kişilerle çevrilmek istiyorsun.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın