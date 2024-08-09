Senin Öfken Kime?

Babanın yaptıkları ve geçmişte yaşadıklarınız, içinde bir öfke fırtınası yaratıyor. Bu öfke, kalbinin derinliklerinde, sessizce ve sürekli bir şekilde yanıyor. Bu ateşin içinde, babana olan sevgin de var, ama bu sevgi, öfkenin alevlerini dindiremiyor. Babana karşı hissettiğin bu öfke, aslında ona olan sevginin de bir göstergesi. Çünkü onu sevdiğin için, yaptıklarından dolayı bu kadar öfkelisin. Onunla olan ilişkinizde yaşadığınız tüm olumsuzluklar, geçmişte kalan anılar, seni daha da öfkelendiriyor. Ama unutma ki, öfke sadece bir duygu. Ve duygular geçicidir. Öfkenin de bir süresi vardır ve bu süre dolduğunda, yerini başka bir duyguya bırakır. Belki de bu öfke, babana olan sevginin daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Çünkü öfke, sevginin de bir parçasıdır.