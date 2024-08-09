Senin Öfken Kime?
Senin Öfken Kime?
Hepimizin zaman zaman çok öfkelendiği anlar olabiliyor. Bazen gerçekten sinirlendiğimiz kişiye bazen de çok alakasız birilerine patlar bu sinirimiz. Peki sen kime öfkelisin biliyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?
4. Hataların seni öfkelendirir mi, öğretir mi?
5. En çok kiminle kavga ediyorsun?
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6. Pişmanlıkların var mı?
7. Sen neyi asla affetmezsin?
8. Seni hangi insanlar öfkelendirir?
9. Sakinleşmek için ne yaparsın?
10. Alıp başını gitme şansın olsa gider misin?
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Senin öfken babana!
Senin öfken sevgiline!
Senin öfken en yakın arkadaşına!
Senin öfken kardeşine!
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