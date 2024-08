Senin Öfken Kime?

Kardeşinin yaramazlık dolu hareketleri, senin sinirini zıplatıyor. Öfke, kalbinde bir volkan gibi kabarıyor ve her bir hareketi, bu volkanın lavlarını daha da körüklüyor. Şakalarını masumca yaptığını düşünse de, senin için bu durum, bir komedi şovundan çok bir korku filmine dönüşüyor. Her bir hareketi, sinirlerini biraz daha geriyor ve seni çileden çıkarıyor. Kardeşinin haylazlıkları, senin için adeta bir dikenli gül haline gelmiş. Her ne kadar onunla aynı kanı taşıyor olsan da, bu durum senin için oldukça zorlayıcı bir hale bürünmüş.