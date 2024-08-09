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Senin Öfken Kime?

Senin Öfken Kime?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 12:01

Hepimizin zaman zaman çok öfkelendiği anlar olabiliyor. Bazen gerçekten sinirlendiğimiz kişiye bazen de çok alakasız birilerine patlar bu sinirimiz. Peki sen kime öfkelisin biliyor musun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?

4. Hataların seni öfkelendirir mi, öğretir mi?

5. En çok kiminle kavga ediyorsun?

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6. Pişmanlıkların var mı?

7. Sen neyi asla affetmezsin?

7. Sen neyi asla affetmezsin?

8. Seni hangi insanlar öfkelendirir?

8. Seni hangi insanlar öfkelendirir?

9. Sakinleşmek için ne yaparsın?

9. Sakinleşmek için ne yaparsın?

10. Alıp başını gitme şansın olsa gider misin?

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Senin öfken babana!

Senin öfken babana!

Babanın yaptıkları ve geçmişte yaşadıklarınız, içinde bir öfke fırtınası yaratıyor. Bu öfke, kalbinin derinliklerinde, sessizce ve sürekli bir şekilde yanıyor. Bu ateşin içinde, babana olan sevgin de var, ama bu sevgi, öfkenin alevlerini dindiremiyor. Babana karşı hissettiğin bu öfke, aslında ona olan sevginin de bir göstergesi. Çünkü onu sevdiğin için, yaptıklarından dolayı bu kadar öfkelisin. Onunla olan ilişkinizde yaşadığınız tüm olumsuzluklar, geçmişte kalan anılar, seni daha da öfkelendiriyor. Ama unutma ki, öfke sadece bir duygu. Ve duygular geçicidir. Öfkenin de bir süresi vardır ve bu süre dolduğunda, yerini başka bir duyguya bırakır. Belki de bu öfke, babana olan sevginin daha da güçlenmesine yardımcı olacak. Çünkü öfke, sevginin de bir parçasıdır.

Senin öfken sevgiline!

Aşkınla dolup taşan kalbinde fırtınalar kopuyor. Sevgilinin yaptığı her hareket, adeta sinirlerini zıplatan bir trambolin gibi. Her biri, içindeki öfkenin kıvılcımlarını alevlendiriyor. O, kendi dünyasında, kendi kurallarına göre hareket ediyor ve bu durum seni çılgına çeviriyor. Bir yandan ona karşı hislerin, diğer yandan ise sinirlerin... İkisi arasında kalan kalbin, bir terazi gibi sürekli bir taraftan diğer tarafa savruluyor. Onun, kendi kafasına göre hareket etmesi, adeta bir sinir savaşının fitilini ateşliyor. İçinde biriken öfke, bir volkan gibi patlamaya hazır. Bir yandan onunla geçirdiğin güzel anıları düşünürken, diğer yandan onunla yaşadığın sinir bozucu anılar aklına geliyor. Bu durum, seni hem öfkelendiriyor hem de karmaşık duygular içinde bırakıyor.

Senin öfken en yakın arkadaşına!

En yakın arkadaşına kızgınsın. Çünkü bazen seni ihmal ettiğini hissediyorsun ve bu durum seni deliye döndürüyor. O, hayatının önemli bir parçası ve seninle ilgilenmediğini düşündüğün zamanlar, kalbin kırılıyor. Fakat bir an için durup düşün. Bu küçük anlaşmazlıklar, bu minik tatsızlıklar... Hepsi gelip geçici. O, zamanın ötesinde, tüm bu küçük anlaşmazlıkların, tüm bu geçici öfke patlamalarının ötesinde. Unutma, sizin dostluğunuz, bu küçük kırgınlıkların çok daha ötesinde, çok daha derin. Bu yüzden bir sonraki sefer öfkelendiğinde, bir adım geri at ve büyük resme bak. İşte o zaman, tüm bu küçük anlaşmazlıkların ne kadar önemsiz olduğunu göreceksin.

Senin öfken kardeşine!

Kardeşinin yaramazlık dolu hareketleri, senin sinirini zıplatıyor. Öfke, kalbinde bir volkan gibi kabarıyor ve her bir hareketi, bu volkanın lavlarını daha da körüklüyor. Şakalarını masumca yaptığını düşünse de, senin için bu durum, bir komedi şovundan çok bir korku filmine dönüşüyor. Her bir hareketi, sinirlerini biraz daha geriyor ve seni çileden çıkarıyor. Kardeşinin haylazlıkları, senin için adeta bir dikenli gül haline gelmiş. Her ne kadar onunla aynı kanı taşıyor olsan da, bu durum senin için oldukça zorlayıcı bir hale bürünmüş.

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