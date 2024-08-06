Sempatik misin Antipatik mi?

İnsanlara karşı tavrın, genellikle nazik ve ilgili olmanla tanımlanır. Bir yandan, insanların kalbine dokunan bir tatlılık ve nezaket sergilersin. Diğer yandan, herkesin seni seveceği kadar da sempatik değilsin. Bazen, belki de kendini koruma içgüdüsüyle, biraz mesafeli olabiliyorsun. Bu, senin kişiliğinin bir parçası ve kimse bunu değiştiremez. Bu mesafeli tavrın, bazen insanları şaşırtabilir, ancak genellikle zamanla senin bu yönünü de anlarlar ve kabullenirler. Her durumda, seninle tanışan herkes, senin doğal, samimi ve içten olduğunu kabul eder. İnsanlara karşı olan bu nazik ve ilgili tavrın, seni sen yapan özelliklerden biridir ve bu yüzden de seni kimse değiştiremez.