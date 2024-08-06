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Sempatik misin Antipatik mi?

Sempatik misin Antipatik mi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 12:01

Hareketlerimiz bazen sempatik bazen de antipatik olabiliyor. Peki ya sen sempatik misin antipatik mi merak ediyor musun?

Hadi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Genelde kalabalık ortamlarda nasıl davranırsın?

4. En yakın arkadaşının sana eskisi gibi davranmadığını fark ettin. Ne yaparsın?

5. İnsanların yüzüne gülüp arkasından konuşur musun?

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6. Bir karar vermen gerekirse duygularınla mı hareket edersin yoksa mantığınla mı?

7. Karşındaki insanı dinlemek yerine en çok sen konuşur musun?

8. İlişkilerinde nasıl davranıyorsun?

9. Sinirlerine hakim olabiliyor musun?

10. Son olarak haksız olduğun durumlarda ağlar mısın?

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Sen ne sempatiksin ne de antipatik!

İnsanlara karşı tavrın, genellikle nazik ve ilgili olmanla tanımlanır. Bir yandan, insanların kalbine dokunan bir tatlılık ve nezaket sergilersin. Diğer yandan, herkesin seni seveceği kadar da sempatik değilsin. Bazen, belki de kendini koruma içgüdüsüyle, biraz mesafeli olabiliyorsun. Bu, senin kişiliğinin bir parçası ve kimse bunu değiştiremez. Bu mesafeli tavrın, bazen insanları şaşırtabilir, ancak genellikle zamanla senin bu yönünü de anlarlar ve kabullenirler. Her durumda, seninle tanışan herkes, senin doğal, samimi ve içten olduğunu kabul eder. İnsanlara karşı olan bu nazik ve ilgili tavrın, seni sen yapan özelliklerden biridir ve bu yüzden de seni kimse değiştiremez.

Sen antipatiksin!

Bazılarına göre sen tam bir buz dağısın. İnsanlara karşı ilgisiz ve soğuk davranıyorsun. Bu durum, çoğu zaman etrafındaki insanları senin gizemli dünyana daha da meraklandırıyor. Ancak bu gizemli ve soğuk hava, aynı zamanda insanları da uzaklaştırabiliyor. Kimi zaman bu durum, insanların seni yanlış anlamalarına sebep olabiliyor. Belki de bu soğuk ve gizemli hava, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Kendine has bu özelliğinle, etrafındaki insanlara her zaman farklı ve ilginç biri olduğunu kanıtlıyorsun. Bu yüzden, kim ne derse desin, sen her zaman kendin olmaya devam et.

Sen sempatiksin!

Sen sempatiksin!

Seninle tanışan herkes, senin ne kadar sempatik bir kişilik olduğunu hemen fark ediyor. Seninle geçirilen her an, insanlara keyifli ve unutulmaz anılar kazandırıyor. Bu, senin doğal ve içten tavırlarından kaynaklanıyor. Her zaman pozitif enerji saçan biri olman, etrafındaki herkesi de bu enerjiye dahil etmeni sağlıyor. Bu ışıltılı enerjin, seninle birlikte olduğumuz her anı daha da özel kılıyor. Seninle vakit geçirmek, herkes için adeta bir şölen. İnsanlar seninle olmayı seviyor, çünkü seninle geçirilen her an, hayatın tüm streslerini unutturan bir tatil havası yaratıyor.

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