Sempatik misin Antipatik mi?
Sempatik misin Antipatik mi?
Hareketlerimiz bazen sempatik bazen de antipatik olabiliyor. Peki ya sen sempatik misin antipatik mi merak ediyor musun?
Hadi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Genelde kalabalık ortamlarda nasıl davranırsın?
4. En yakın arkadaşının sana eskisi gibi davranmadığını fark ettin. Ne yaparsın?
5. İnsanların yüzüne gülüp arkasından konuşur musun?
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6. Bir karar vermen gerekirse duygularınla mı hareket edersin yoksa mantığınla mı?
7. Karşındaki insanı dinlemek yerine en çok sen konuşur musun?
8. İlişkilerinde nasıl davranıyorsun?
9. Sinirlerine hakim olabiliyor musun?
10. Son olarak haksız olduğun durumlarda ağlar mısın?
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Sen ne sempatiksin ne de antipatik!
Sen antipatiksin!
Sen sempatiksin!
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