Sen Duygularını Nasıl İfade Ediyorsun?
Sen Duygularını Nasıl İfade Ediyorsun?
Duyguları ifade etmek herkes için farklılık gösterir. Kimi zaman sakince, kimi zamanda öfkeyle duygularımızı ifade ederiz. Sen duygularını nasıl ifade ediyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlarla iletişimin nasıldır?
4. Çok sık ağlar mısın?
5. Sevgilinle aran nasıl peki?
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6. Bir sorun yaşadığında ne yaparsın?
7. Kendini nerede huzurlu hissedersin?
8. İlk önce kendini mi, sevdiklerini mi düşünürsün?
9. İnsanlar senin en çok hangi özelliğini seviyorlar?
10. Son olarak çok pişman olduğun bir şey var mı?
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Sen kendini kolayca ifade ediyorsun!
Sen duygularını tereddütle ifade ediyorsun!
Sen duygularını bakışlarınla ifade ediyorsun!
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