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Sen Duygularını Nasıl İfade Ediyorsun?

Sen Duygularını Nasıl İfade Ediyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 11:02

Duyguları ifade etmek herkes için farklılık gösterir. Kimi zaman sakince, kimi zamanda öfkeyle duygularımızı ifade ederiz. Sen duygularını nasıl ifade ediyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İnsanlarla iletişimin nasıldır?

3. İnsanlarla iletişimin nasıldır?

4. Çok sık ağlar mısın?

5. Sevgilinle aran nasıl peki?

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6. Bir sorun yaşadığında ne yaparsın?

7. Kendini nerede huzurlu hissedersin?

8. İlk önce kendini mi, sevdiklerini mi düşünürsün?

9. İnsanlar senin en çok hangi özelliğini seviyorlar?

10. Son olarak çok pişman olduğun bir şey var mı?

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Sen kendini kolayca ifade ediyorsun!

Senin duygularını açıkça, çekinmeden ifade etme biçimin gerçekten etkileyici. Kendi hislerini, düşüncelerini öyle bir dile getiriyorsun ki, adeta bir ustalıkla yapılıyor gibi görünüyor. İçtenlikle söylüyorum ki, kendini ifade etme konusunda gerçekten bir numarasın. Bu yeteneğin, seni diğerlerinden farklı kılıyor ve bu işte ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. İnsanlar senin bu doğal ve içten ifade tarzını gerçekten çok seviyor ve bu da seni daha da özel kılıyor. Her kelimeni özenle seçip kullanıyorsun.

Sen duygularını tereddütle ifade ediyorsun!

Duygularını dökme konusunda biraz çekingensin. Kendini ifade etmek, duygularını ve düşüncelerini açığa vurmak senin için pek de kolay olmuyor. Her bir kelimenin ardından 'acaba' diye bir soru işareti bırakıyorsun. 'Keşke bunu söylemeseydim, keşke o şekilde konuşmasaydım' diye düşünüyorsun. Kendi kararlarına ve hislerine tam anlamıyla güven duyamıyorsun. Bu durum, belki de içindeki o minik sesin sürekli olarak seni sorgulamasından kaynaklanıyor. Kendi iç sesini susturmak ve duygularını özgürce ifade etmek konusunda biraz daha cesaretli olmanın zamanı gelmiş olabilir.

Sen duygularını bakışlarınla ifade ediyorsun!

Gözlerin, duygularını ifade etmekte kelimelere ihtiyaç duymadan birer pırlanta gibi parlıyor. Bu yüzden sen, kelimelerin yetmediği yerde bakışlarınla konuşmayı tercih ediyorsun. Senin için kelimeler, duygularını ifade etmek için sadece bir araç. Ancak, senin duygularının derinliği ve yoğunluğu karşısında, kelimeler çaresiz kalıyor. İşte bu yüzden, senin bakışlarınla anlatmak, kelimelerin dökülüp aktığı bir nehir gibi akıp gidiyor. Bakışlarınla anlatmak, senin için daha kolay, daha doğal, daha samimi. Senin gözlerin, duygularını en saf haliyle, en gerçek haliyle, en doğru haliyle ifade ediyor. Gözlerin, duygularını anlatmada en etkili dil oluyor senin için. Bu yüzden, senin bakışlarınla anlatmak, kelimelerin yetemediği yerde, duygularını en iyi şekilde ifade etmeni sağlıyor.

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