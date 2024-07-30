Hangi Mevsim Sizin Aşk Hayatınıza Benziyor?
Hangi Mevsim Sizin Aşk Hayatınıza Benziyor?
Aşk hayatımız bazen kış mevsimi gibi sert bazen de baharlar gibi çiçeklerle dolu olur. Bakalım senin aşk hayatın hangi mevsime daha çok benziyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır birliktesiniz?
4. Sence aşk nedir?
5. Bir tatile gideceksiniz. Hangisi?
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6. Çok sık tartışır mısınız?
7. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
8. Sizin aşkınız gerçek aşk mı?
9. İlişkinizin rengi hangisi?
10. Son olarak sürekli tartışır mısınız?
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Sizin aşk hayatınız yaz mevsimi gibi!
Sizin aşk hayatınız kış mevsimi gibi!
Sizin aşk hayatınız ilkbahar gibi!
Sizin aşk hayatınız sonbahara benziyor!
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