Hadise'nin Hangi Şarkısı Senin İçin Yazılmış?
Hadise'nin Hangi Şarkısı Senin İçin Yazılmış?
Hadise'yi hangimiz sevmeyiz ki! Şarkılarının hepsi birbirinden renkli ve güzel. Sen bu sevilen sanatçının hangi sevilen şarkısısın bakalım.
Hadi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Müzik dinlemeyi ne kadar seversin?
4. Senin için en önemli şey nedir?
5. Günde kaç saat müzik dinlersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hangi müzik aletini çok iyi çalmak isterdin?
7. Kendini nasıl tanımlarsın?
8. Bir ilişkide senin için en önemli duygu hangisi?
9. Pekii, en son ne zaman ağladın?
10. Son olarak söyle bakalım, hiç Hadise konserine gittin mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise-Sıfır Tolerans
Hadise- Mesajımı Almıştır O
Hadise- Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise- Visal
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın