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Hadise'nin Hangi Şarkısı Senin İçin Yazılmış?

Hadise'nin Hangi Şarkısı Senin İçin Yazılmış?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 14:31

Hadise'yi hangimiz sevmeyiz ki! Şarkılarının hepsi birbirinden renkli ve güzel. Sen bu sevilen sanatçının hangi sevilen şarkısısın bakalım. 

Hadi testee!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Müzik dinlemeyi ne kadar seversin?

4. Senin için en önemli şey nedir?

5. Günde kaç saat müzik dinlersin?

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6. Hangi müzik aletini çok iyi çalmak isterdin?

7. Kendini nasıl tanımlarsın?

7. Kendini nasıl tanımlarsın?

8. Bir ilişkide senin için en önemli duygu hangisi?

8. Bir ilişkide senin için en önemli duygu hangisi?

9. Pekii, en son ne zaman ağladın?

10. Son olarak söyle bakalım, hiç Hadise konserine gittin mi?

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Hadise-Sıfır Tolerans

Hadise- Mesajımı Almıştır O

Hadise- Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise- Visal

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