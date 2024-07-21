Sen Doğru İnsanla Birlikte Misin?
Sen Doğru İnsanla Birlikte Misin?
Bazen mutlu olsak da eksik şeyler olabilir. Kendimizi doğru yerde hissetmeyebiliriz. Bakalım sen kendini doğru yerde hissediyor musun? Testi çöz doğru insanla mı birliktesin öğren bakalım!
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilinle nasıl tanışınız?
4. Birlikteyken ne yapmaktan hoşlanırsınız?
5. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?
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6. İgi alanlarınız aynı mı?
7. Küs kalma süreniz ne kadar?
8. Onu gördüğünde ne hissediyorsun?
9. Sürekli ayrılıp barışır mısınız?
10. Son olarak aileleriniz tanıştı mı?
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Sen doğru kişiyle berabersin!
Sen muhtemelen doğru kişiyle berabersin!
Sen doğru kişiyle beraber olmayabilirsin!
Sen doğru kişiyle beraber değilsin!
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