Dillerden Düşmeyen Türk Dizilerini Oyluyoruz!
Dillerden Düşmeyen Türk Dizilerini Oyluyoruz!
Eskiden yeniye tüm yerli dizileri bu ankette topladık. Bakalım içlerinden senin favorilerin hangileri olacak!
Hadi ankete!!
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1. Komedi dizilerinden favorin hangisi?
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2. Polisiye dizilerden favorin hangisi?
3. Gençlik dizilerinden favorin hangisi?
4. Dram dizilerinden favorin hangisi?
5. Tarihi dizilerden favorin hangisi?
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6. Entrika dizilerinden favorin hangisi?
7. Fantastik dizilerden favorin hangisi?
8. Dönem dizilerinden favorin hangisi?
9. Bu aile dizilerinden favorin hangisi?
10. Son olarak son zamanlarda dillerden düşmeyen bu dizilerden favorin hangisi?
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