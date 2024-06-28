Anketin Yerli ve Dijital Olanı Geldi: 2024 Yılının En İyi Türk Dizisi Hangisi?
Anketin Yerli ve Dijital Olanı Geldi: 2024 Yılının En İyi Türk Dizisi Hangisi?
Türkiye'de dijital platformlar yayın hayatımıza girdi, birbirinden farklı hikayelere sahip diziler ekranlarımızı süsledi. Peki 2024 yılında hangi yerli internet dizileri favorimiz oldu? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız sizi anketimize bekliyoruz!
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Dijital platformların yayın hayatımıza girmesiyle birbirinden etkileyici ve sıra dışı yerli diziler ekranlarımıza gelmeye başladı. Türkiye'nin ilk platform dizisi 'Masum'dan sonra televizyonlardaki dizileri aratmayacak kalitede diziler gördük hep birlikte.
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Peki 2024 yılında dijital platformlarda ilk defa gösterime giren ya da yeni sezonuyla devam eden yerli dizilerden hangisi sizin favoriniz oldu?
Hazırsanız anketimize başlıyoruz! Favori diziniz şıklarda yoksa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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