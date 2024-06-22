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Doğduğun Yılın En İyi Yabancı Filmi Hangisiydi?

etiket Doğduğun Yılın En İyi Yabancı Filmi Hangisiydi?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 19:27

Merhabalar. Sinema dünyasında kaliteli senaryoları ve eşsiz oyuncu kadrosuyla dikkat çeken pek çok film var. Öyle ki bu filmler gösterime girdikleri yıla damga vururlar. Peki sizin doğum tarihinizde hangi film dikkat çekmiş merak ediyor musunuz? Şayet merak ediyorsanız bu iki soruluk test tam da size göre!

Hazırsanız, hemen başlayalım!

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1. Hangi yıllarda doğdun?

2. Doğduğun yılın son rakamı nedir?

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Psycho!

Psycho!

Doğduğun yılın en iyi filmi Sapık(Phsyco)'tı. IMDb Puanı: 8.5

Yojimbo!

Yojimbo!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yojimbo'ydu. IMDb Puanı: 8.2

Lawrance of Arabia!

Lawrance of Arabia!

Doğduğun yılın en iyi filmi Arabistanlı Lawrence(Lawrence of Arabia)'tı. IMDb Puanı: 8.3

The Great Escape!

The Great Escape!

Doğduğun yılın en iyi filmi Büyük Firar(The Great Escape)'dı. IMDb Puanı: 8.2

Dr.Strangelove

Dr.Strangelove

Doğduğun yılın en iyi filmi Garip Doktor(Dr.Strangelove)'du. IMDb Puanı: 8.4

For A Few Dollars More!

For A Few Dollars More!

Doğduğun yılın en iyi filmi Birkaç Dolar İçin(For A Few Dollars More)'di. IMDb Puanı: 8.3

Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo!

Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo!

Doğduğun yılın en iyi filmi İyi,Kötü ve Çirkin(Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo)'di. IMDb Puanı: 8.9

Cool Hand Luke!

Cool Hand Luke!

Doğduğun yılın en iyi filmi Parmaklıklar Ardında(Cool Hand Luke)'ydı. IMDb Puanı: 8.2

Once Upon A Time In The West!

Once Upon A Time In The West!

Doğduğun yılın en iyi filmi Batıda Kan Var(Once Upon A Time In The West)'dı. IMDb Puanı: 8.6

Butch Cassidy And The Sundance Kid!

Butch Cassidy And The Sundance Kid!

Doğduğun yılın en iyi filmi Sonsuz Ölüm(Butch Cassidy And The Sundance Kid)'dü. IMDb Puanı: 8.1

A Clockwork Orange!

A Clockwork Orange!

Doğduğun yılın en iyi filmi Otomatik Portakal(A Clockwork Orange)'dı. IMDb Puanı: 8.3

The Godfather!

The Godfather!

Doğduğun yılın en iyi filmi Baba(The Godfather)'ydı. IMDb Puanı: 9.2

The Sting!

The Sting!

Doğduğun yılın en iyi filmi Belalılar(The Sting)'dı. IMDb Puanı: 8.3

Godfather 2!

Godfather 2!

Doğduğun yılın en iyi filmi Baba 2(Godfather 2)'ydi. IMDb Puanı: 9.0

One Flew Over The Cuckoo's Nest!

One Flew Over The Cuckoo's Nest!

Doğduğun yılın en iyi filmi Guguk Kuşu(One Flew Over The Cuckoo's Nest)'ydu. IMDb Puanı: 8.7

Taxi Driver!

Taxi Driver!

Doğduğun yılın en iyi filmi Taksi Şoförü(Taxi Driver)'ydü. IMDb Puanı: 8.3

Star Wars IV!

Star Wars IV!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yıldız Savaşları(Star Wars)'ydı. IMDb Puanı: 8.6

The Deer Hunter!

The Deer Hunter!

Doğduğun yılın en iyi filmi Avcı(The Deer Hunter)'ydı. IMDb Puanı: 8.2

Apocalypse Now!

Apocalypse Now!

Doğduğun yılın en iyi filmi Kıyamet(Apocalypse Now)'ti. IMDb Puanı: 8.5

Star Wars: The Empire Strikes Back!

Star Wars: The Empire Strikes Back!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yıldız Savaşları: İmparator(Star Wars: The Empire Strikes Back)'du. IMDb Puanı: 8.8

Raiders of the Lost Ark!

Raiders of the Lost Ark!

Doğduğun yılın en iyi filmi Kutsal Hazine Avcıları(Raiders of the Lost Ark)'ydı. IMDb Puanı: 8.5

Blade Runner!

Blade Runner!

Doğduğun yılın en iyi filmi Ölüm Takibi(Blade Runner)'ydi. IMDb Puanı: 8.2

Star Wars: Return of the Jedi!

Star Wars: Return of the Jedi!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yıldız Savaşları: Jedi'nin Dönüşü(Star Wars: Return of the Jedi)'ydü. IMDb Puanı: 8.4

Once Upon A Time in America!

Once Upon A Time in America!

Doğduğun yılın en iyi filmi Bir Zamanlar Amerika(Once Upon A Time in America)'ydı. IMDb Puanı: 8.4

Back to The Future!

Back to The Future!

Doğduğun yılın en iyi filmi Geleceğe Dönüş(Back to The Future)'tü. IMDb Puanı: 8.5

Aliens!

Aliens!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yaratığın Dönüşü(Aliens)'ydü. IMDb Puanı: 8.4

Full Metal Jacket!

Full Metal Jacket!

Doğduğun yılın en iyi filmi Full Metal Jacket'tı. IMDb Puanı: 8.3

Nuovo Cinema Paradiso!

Nuovo Cinema Paradiso!

Doğduğun yılın en iyi filmi Cennet Sineması(Nuovo Cinema Paradiso)'ydı. IMDb Puanı: 8.5

Indiana Jones and The Last Crusade!

Indiana Jones and The Last Crusade!

Doğduğun yılın en iyi filmi Indiana Jones Son Macera(Indiana Jones and the Last Crusade)'ydı. IMDb Puanı: 8.3

Godfellas!

Godfellas!

Doğduğun yılın en iyi filmi Sıkı Dostlar(Godfellas)'dı. IMDb Puanı: 8.7

The Silence of The Lambs!

The Silence of The Lambs!

Doğduğun yılın en iyi filmi Kuzuların Sessizliği(The Silence of The Lambs)'ydi. IMDb Puanı: 8.6

Reservoir Dogs!

Reservoir Dogs!

Doğduğun yılın en iyi filmi Rezervuar Köpekleri(Reservoir Dogs)'ydi. IMDb Puanı: 8.3

Schindler's List!

Schindler's List!

Doğduğun yılın en iyi filmi Schindler'ın Listesi(Schindler's List)'ydi. IMDb Puanı: 8.9

The Shawshank Redemption!

The Shawshank Redemption!

Doğduğun yılın en iyi filmi Esaretin Bedeli(The Shawshank Redemption)'ydi. IMDb Puanı: 9.2

Seven!

Seven!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yedi(Seven)'ydi. IMDb Puanı: 8.6

Trainspotting!

Trainspotting!

Doğduğun yılın en iyi filmi Trainspotting'di. IMDb Puanı: 8.2

La Vita E Bella!

La Vita E Bella!

Doğduğun yılın en iyi filmi Hayat Güzeldir(La Vita E Bella)'di. IMDb Puanı: 8.6

Saving Private Ryan!

Saving Private Ryan!

Doğduğun yılın en iyi filmi Er Ryan'ı Kurtarmak(Saving Private Ryan)'tı. IMDb Puanı: 8.6

Fight Club!

Fight Club!

Doğduğun yılın en iyi filmi Dövüş Kulübü(Fight Club)'ydü. IMDb Puanı: 8.8

Gladiator!

Gladiator!

Doğduğun yılın en iyi filmi Gladyatör(Gladiator)'dü. IMDb Puanı: 8.5

The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring!

The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği(The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring)'ydi. IMDb Puanı: 8.8

The Lord of the Rings: The Two Towers!

The Lord of the Rings: The Two Towers!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yüzüklerin Efendisi: İki Kule(The Lord of The Rings: Two Towers)'ydi. IMDb Puanı: 8.7

The Lord of The Rings: The Return of The King!

The Lord of The Rings: The Return of The King!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü(The Lord of The Rings: The Return of The King)'ydü. IMDb Puanı: 8.9

Eternal Sunshine of the Spotless Mind!

Eternal Sunshine of the Spotless Mind!

Doğduğun yılın en iyi filmi Sil Baştan(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)'dı. IMDb Puanı: 8.3

Babam ve Oğlum!

Babam ve Oğlum!

Doğduğun yılın en iyi filmi Babam ve Oğlum'du. IMDb Puanı: 8.5

The Departed!

The Departed!

Doğduğun yılın en iyi filmi Köstebek(The Departed)'ti. IMDb Puanı: 8.5

Taare Zameen Par!

Taare Zameen Par!

Doğduğun yılın en iyi filmi Yerdeki Yıldızlar(Taare Zameen Par )'dı. IMDb Puanı: 8.5

The Dark Knight!

The Dark Knight!

Doğduğun yılın en iyi filmi Kara Şövalye(The Dark Knight)'ydi. IMDb Puanı: 9.0

3 Idiots!

3 Idiots!

Doğduğun yılın en iyi filmi 3 Aptal(3 Idiots)'dı. IMDb Puanı: 8.3

General Patton!

General Patton!

Doğduğun yılın en iyi filmi Patton(General Patton)'du. IMDb Puanı: 8.0

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Yorumlar Aşağıda
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Friends

sinsi sinsi yaşımızı öğreniyorlar arkadaşlar gelmeyin bu oyuna

Resho

Bu ne saçma sapan bir ikili sorudur. ne zaman doğdun, son rakamı nedir? Tek soru ile anlayamıyormusunuz?

Soru Işareti

10 seçenekli 2 sorudan cevabını bulmak mı daha kolay yoksa 50 seçenekli sorudan mı ?

Pasif Kullanıcı

bu yabancı film ama bana babam ve oğlum çıktı