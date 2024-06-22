Doğduğun Yılın En İyi Yabancı Filmi Hangisiydi?
Doğduğun Yılın En İyi Yabancı Filmi Hangisiydi?
Merhabalar. Sinema dünyasında kaliteli senaryoları ve eşsiz oyuncu kadrosuyla dikkat çeken pek çok film var. Öyle ki bu filmler gösterime girdikleri yıla damga vururlar. Peki sizin doğum tarihinizde hangi film dikkat çekmiş merak ediyor musunuz? Şayet merak ediyorsanız bu iki soruluk test tam da size göre!
Hazırsanız, hemen başlayalım!
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1. Hangi yıllarda doğdun?
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2. Doğduğun yılın son rakamı nedir?
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sinsi sinsi yaşımızı öğreniyorlar arkadaşlar gelmeyin bu oyuna
Bu ne saçma sapan bir ikili sorudur. ne zaman doğdun, son rakamı nedir? Tek soru ile anlayamıyormusunuz?
10 seçenekli 2 sorudan cevabını bulmak mı daha kolay yoksa 50 seçenekli sorudan mı ?
bu yabancı film ama bana babam ve oğlum çıktı
bana da kdksmk