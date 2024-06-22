Doğduğun Yılın En İyi Yabancı Filmi Hangisiydi?

Merhabalar. Sinema dünyasında kaliteli senaryoları ve eşsiz oyuncu kadrosuyla dikkat çeken pek çok film var. Öyle ki bu filmler gösterime girdikleri yıla damga vururlar. Peki sizin doğum tarihinizde hangi film dikkat çekmiş merak ediyor musunuz? Şayet merak ediyorsanız bu iki soruluk test tam da size göre!

Hazırsanız, hemen başlayalım!