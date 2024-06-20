Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Tarafını Seç: Yeşillerden misin Siyahlardan mı?

Tarafını Seç: Yeşillerden misin Siyahlardan mı?

Game of Thrones dizi anket
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:51

House of the Dragon'un heyecanla beklenen ikinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranları yaklaşan savaşta Yeşiller ve Siyahlar arasında ikiye bölündü. Peki siz hangi tarafı destekliyorsunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan ve tüm zamanların en efsanevi yapımı 'Game of Thrones' olaylarının 200 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisi her yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan ve tüm zamanların en efsanevi yapımı 'Game of Thrones' olaylarının 200 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisi her yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

Dizi, Targaryen Hanedanı'nın Westeros'taki hakimiyetini ve iç çekişmelerini ekranlara taşıyor. Kitaptan uyarlanan dizi, Targaryen Hanedanı'nın iç savaşı olan "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen dönemi detaylı olarak ekranlara taşıyor.

Dizi, Targaryen Hanedanı'nın Westeros'taki hakimiyetini ve iç çekişmelerini ekranlara taşıyor. Kitaptan uyarlanan dizi, Targaryen Hanedanı'nın iç savaşı olan "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen dönemi detaylı olarak ekranlara taşıyor.

'House of the Dragon'un heyecanla beklenen ikinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranları, eleştirmenler ve yapım şirketleri daha sezon yayınlanmadan ikiye bölündü.

'House of the Dragon'un heyecanla beklenen ikinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranları, eleştirmenler ve yapım şirketleri daha sezon yayınlanmadan ikiye bölündü.

Bir tarafta kraliçenin grubu olarak bilinen, Targaryen Hanedanı ve Ejderhaların Dansı sırasında II. Aegon'un yükselmesi gerektiğini destekleyen Yeşiller var.

Bir tarafta kraliçenin grubu olarak bilinen, Targaryen Hanedanı ve Ejderhaların Dansı sırasında II. Aegon'un yükselmesi gerektiğini destekleyen Yeşiller var.

Diğer tarafta ise prensesin grubu olarak anılan ve yine aynı dönem ve savaş sırasında Yedi Krallık'ın Kraliçesi olarak Rhaenyra Targaryen'ın yükselmesi gerektiğini destekleyen Siyahlar var.

Diğer tarafta ise prensesin grubu olarak anılan ve yine aynı dönem ve savaş sırasında Yedi Krallık'ın Kraliçesi olarak Rhaenyra Targaryen'ın yükselmesi gerektiğini destekleyen Siyahlar var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

HBO Max’ın yaptığı ankete göre Siyahlar önde.

HBO Max’ın yaptığı ankete göre Siyahlar önde.

Peki aynı soruyu bi' de biz size soralım. Sizin tarafınız hangisi? Yeşiller mi yoksa Siyahlar mı?

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın