Tarafını Seç: Yeşillerden misin Siyahlardan mı?
Tarafını Seç: Yeşillerden misin Siyahlardan mı?
House of the Dragon'un heyecanla beklenen ikinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranları yaklaşan savaşta Yeşiller ve Siyahlar arasında ikiye bölündü. Peki siz hangi tarafı destekliyorsunuz?
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George R. R. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan ve tüm zamanların en efsanevi yapımı 'Game of Thrones' olaylarının 200 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisi her yeni bölümüyle izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.
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Dizi, Targaryen Hanedanı'nın Westeros'taki hakimiyetini ve iç çekişmelerini ekranlara taşıyor. Kitaptan uyarlanan dizi, Targaryen Hanedanı'nın iç savaşı olan "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen dönemi detaylı olarak ekranlara taşıyor.
'House of the Dragon'un heyecanla beklenen ikinci sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranları, eleştirmenler ve yapım şirketleri daha sezon yayınlanmadan ikiye bölündü.
Bir tarafta kraliçenin grubu olarak bilinen, Targaryen Hanedanı ve Ejderhaların Dansı sırasında II. Aegon'un yükselmesi gerektiğini destekleyen Yeşiller var.
Diğer tarafta ise prensesin grubu olarak anılan ve yine aynı dönem ve savaş sırasında Yedi Krallık'ın Kraliçesi olarak Rhaenyra Targaryen'ın yükselmesi gerektiğini destekleyen Siyahlar var.
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HBO Max’ın yaptığı ankete göre Siyahlar önde.
Peki aynı soruyu bi' de biz size soralım. Sizin tarafınız hangisi? Yeşiller mi yoksa Siyahlar mı?
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