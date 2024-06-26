Anket Dizinize Geldi! Keşke Hafızam Silinse de Tekrar İzleyebilsem Dediğiniz Dizi Hangisi?
Anket Dizinize Geldi! Keşke Hafızam Silinse de Tekrar İzleyebilsem Dediğiniz Dizi Hangisi?
Her dizi izleyicisinin aklından şöyle bir cümle geçer: 'Keşke hafızam silinse de şu diziyi tekrar izlesem...' Peki sizin aklınızdan çıkmayan, baştan izlemek için can attığınız dizi hangisi?
Hazırsanız sizi hemen anketimize alalım...
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Pek çok insan izlediği dizilerle arasında derin bir bağ kurar. Dizilerin sağlam hikayeleri, birbirinden farklı karakterleri ve sürpriz sonlu finalleri izleyenlerin aklından hiç çıkmaz.
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Bu yüzden de bazen diziler akıllarına gelince "keşke hafızam silinse de tekrar izlesem" diye iç geçirirler. Özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında izlenen diziler çok özlenir.
Peki sizin keşke unutsam da tekrar baştan izlesem dediğiniz diziler aşağıdakilerden hangisi? Sevdiğiniz dizi şıklarda yoksa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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