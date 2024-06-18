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Bu Filmlerin Hangi Yıl Vizyona Girdiğini Bulabilecek misin?

etiket Bu Filmlerin Hangi Yıl Vizyona Girdiğini Bulabilecek misin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 14:46

Film severler, hayranı oldukları filmlerin vizyon tarihlerini ezbere bilir. Peki sen bu filmlerden kaçını doğru bilebileceksin öğrenmek için haydi teste!

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1. Klasik bir filme başlayalım mı? Sence Godfather hangi sene vizyona girdi?

1. Klasik bir filme başlayalım mı? Sence Godfather hangi sene vizyona girdi?

2. Pulp Fiction hangi sene çıktı diye sorsak peki?

2. Pulp Fiction hangi sene çıktı diye sorsak peki?

3. Inception'ın vizyona giriş tarihini hatırlıyor musun?

3. Inception'ın vizyona giriş tarihini hatırlıyor musun?

4. Fight Club sence hangi sene vizyona girdi?

4. Fight Club sence hangi sene vizyona girdi?

5. Klasik bir başka filmle devam edelim. Matrix hangi sene vizyona girdi?

5. Klasik bir başka filmle devam edelim. Matrix hangi sene vizyona girdi?
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6. Titanic'i sormadan olmaz. Titanic hangi sene vizyona girmiş olabilir?

6. Titanic'i sormadan olmaz. Titanic hangi sene vizyona girmiş olabilir?

7. Görsel bir şölen izleten Avatar hangi sene vizyona girmişti?

7. Görsel bir şölen izleten Avatar hangi sene vizyona girmişti?

8. Animasyon da soralım. Toy Story'nin vizyon tarihi neydi?

8. Animasyon da soralım. Toy Story'nin vizyon tarihi neydi?

9. Bir animasyon daha gelsin o zaman. Lion King'in vizyon tarihini biliyor musun?

9. Bir animasyon daha gelsin o zaman. Lion King'in vizyon tarihini biliyor musun?

10. Kahramanlarımızın son filmi olan Avengers: Endgame hangi sene vizyona girmişti?

10. Kahramanlarımızın son filmi olan Avengers: Endgame hangi sene vizyona girmişti?
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11. Oscar ödüllü Parasite'nin vizyon tarihi ne?

11. Oscar ödüllü Parasite'nin vizyon tarihi ne?

12. Spider-Man: No Way Home filminin vizyon tarihi nedir?

12. Spider-Man: No Way Home filminin vizyon tarihi nedir?

13. İkincisi bu sene vizyona giren Dune filminin ilki hangi sene vizyona girdi?

13. İkincisi bu sene vizyona giren Dune filminin ilki hangi sene vizyona girdi?

14. Lady Gaga ve Bradley Cooper'lı A Star is Born filmi hangi sene vizyona girdi, hatırlıyor musun?

14. Lady Gaga ve Bradley Cooper'lı A Star is Born filmi hangi sene vizyona girdi, hatırlıyor musun?

15. Bizi çok eğlendiren La La Land'in vizyon tarihi neydi?

15. Bizi çok eğlendiren La La Land'in vizyon tarihi neydi?
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16. Mad Max: Fury Road hangi sene vizyona girmişti?

16. Mad Max: Fury Road hangi sene vizyona girmişti?

17. Derin bir hüzne boğulduğumuz Marriage Story ne zaman vizyona girdi peki?

17. Derin bir hüzne boğulduğumuz Marriage Story ne zaman vizyona girdi peki?

18. Coco animasyonu hangi sene vizyondaydı?

18. Coco animasyonu hangi sene vizyondaydı?

19. Herkesin çok merakla beklediği filmlerden olan Once Upon a Time in Hollywood ne zaman vizyona girdi?

19. Herkesin çok merakla beklediği filmlerden olan Once Upon a Time in Hollywood ne zaman vizyona girdi?

20. Son olarak yeşil tatlı devimiz Shrek'in ilk filmi ne zaman vizyona girdi bilebilecek misin?

20. Son olarak yeşil tatlı devimiz Shrek'in ilk filmi ne zaman vizyona girdi bilebilecek misin?
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