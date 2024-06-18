Bu Filmlerin Hangi Yıl Vizyona Girdiğini Bulabilecek misin?
Bu Filmlerin Hangi Yıl Vizyona Girdiğini Bulabilecek misin?
Film severler, hayranı oldukları filmlerin vizyon tarihlerini ezbere bilir. Peki sen bu filmlerden kaçını doğru bilebileceksin öğrenmek için haydi teste!
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1. Klasik bir filme başlayalım mı? Sence Godfather hangi sene vizyona girdi?
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2. Pulp Fiction hangi sene çıktı diye sorsak peki?
3. Inception'ın vizyona giriş tarihini hatırlıyor musun?
4. Fight Club sence hangi sene vizyona girdi?
5. Klasik bir başka filmle devam edelim. Matrix hangi sene vizyona girdi?
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6. Titanic'i sormadan olmaz. Titanic hangi sene vizyona girmiş olabilir?
7. Görsel bir şölen izleten Avatar hangi sene vizyona girmişti?
8. Animasyon da soralım. Toy Story'nin vizyon tarihi neydi?
9. Bir animasyon daha gelsin o zaman. Lion King'in vizyon tarihini biliyor musun?
10. Kahramanlarımızın son filmi olan Avengers: Endgame hangi sene vizyona girmişti?
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11. Oscar ödüllü Parasite'nin vizyon tarihi ne?
12. Spider-Man: No Way Home filminin vizyon tarihi nedir?
13. İkincisi bu sene vizyona giren Dune filminin ilki hangi sene vizyona girdi?
14. Lady Gaga ve Bradley Cooper'lı A Star is Born filmi hangi sene vizyona girdi, hatırlıyor musun?
15. Bizi çok eğlendiren La La Land'in vizyon tarihi neydi?
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