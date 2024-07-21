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Sen Kendini Seviyor Musun?

Sen Kendini Seviyor Musun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 14:31

Bazen kendimize kızdığımız yada sevmediğimiz durumlar olabilir. Bakalım sen kendini ne kadar seviyorsun?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Cinsiyetini seçer misin?

3. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

4. İltifat aldığında nasıl bir tepki verirsin?

5. Kendine ne sıklıkla vakit ayırırsın?

5. Kendine ne sıklıkla vakit ayırırsın?
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6. Zor bir durumda kaldığında kendine nasıl davranırsın?

6. Zor bir durumda kaldığında kendine nasıl davranırsın?

7. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?

8. Kendine güvenmek konusunda nasılsın?

8. Kendine güvenmek konusunda nasılsın?

9. Aynada kendine bakarken ne düşünürsün?

9. Aynada kendine bakarken ne düşünürsün?

10. Son olarak bunlardan hangisi sana iyi hissettiriyor?

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Sen kendini sevme konusunda zorlanıyorsun!

Sen kendini sevme konusunda zorlanıyorsun!

Sen aynada gördüğün kişiye karşı biraz fazla sert davranıyorsun. En büyük eleştirmenin olmuşsun, ama bu durumun sana hiç de iyi gelmediği ortada. Kendine karşı bu kadar öfke dolu olmanın hiçbir anlamı yok. Neredeyse kendinden nefret eder hale gelmişsin, bu durum seni daha da yıpratıyor. Biraz durup düşünmelisin. Kendine neden bu kadar öfkelisin? Belki de bu öfkenin altında yatan nedenleri anlamaya çalışmalısın. Kendine karşı bu kadar acımasız olma. Belki de kendine karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı denemelisin. Kendini sevmek, kendi değerini bilmek ve kendini olduğun gibi kabul etmek senin elinde. Kendine biraz daha sevgiyle yaklaşmayı dene, eminim ki bu durum hem ruh halini hem de yaşam kaliteni olumlu yönde etkileyecektir. Kendini sevmenin ve değer vermenin önemini unutma, çünkü sen bu sevgiyi ve değeri kesinlikle hak ediyorsun!

Sen kendini seviyorsun!

Sen kendini seviyorsun!

Kendini seven ve değer veren birisin. Hayatı dolu dolu yaşıyor ve her anından keyif alıyorsun. Kendinle barışık olman, etrafına yaydığın pozitif enerjiyi daha da güçlendiriyor. Kendine olan bu inanılmaz sevgin ve değerin, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri. Kendini olduğun gibi kabul etmek, hayatın en güzel yanlarından biri ve sen bu konuda oldukça başarılısın. Kendine olan bu sevgin ve değerinle, hayatın her anında mutluluğu ve huzuru yakalıyorsun. Kendini sevme konusundaki bu başarın, etrafındakilere de ilham veriyor ve onların da kendilerini sevmeleri için bir örnek oluyor. Kendine olan bu değerin ve sevginle, hayatının her anını dolu dolu yaşıyor ve her anından keyif alıyorsun. Sen kendini sevmekle alakalı hiç bir sorunun yok!

Sen kendini bir gün seviyorsun, bir gün sevmiyorsun!

Sen kendini bir gün seviyorsun, bir gün sevmiyorsun!

Kendini sevme konusunda bazen bir akrobatın cambazlık yapması kadar zorlandığını hissediyorsun, bazen de bir olimpiyat şampiyonu kadar başarılı oluyorsun. Bu durum, sanki bir denge tahtasında ileri geri sallanıyormuşçasına, dengeli bir yaklaşımın olduğunu gösteriyor. Bir gün kendine karşı olan sevgini zirveye çıkarırken, diğer gün bu sevgiye olan inancını kaybediyorsun. Ancak genel anlamda, kendini sevme konusunda dengeli bir yaklaşımın olduğunu söyleyebilirim. Bu durum, hayatının her alanında kendine karşı olan sevgini dengeli bir şekilde yansıtmanı sağlıyor. Kendini sevme konusunda yaşadığın bu dalgalanmalar, aslında senin ne kadar insana özgü bir varlık olduğunu gösteriyor. Sonuçta, hepimiz bazen kendimizi sevmekte zorlanırken, bazen de bu konuda oldukça başarılı olabiliyoruz. Bu nedenle, kendini sevme konusundaki bu dengeli yaklaşımın, aslında senin en gerçek hallerinden biri olduğunu söyleyebilirim!

Sen resmen kendine aşıksın!

Sen resmen kendine aşıksın!

Kendine olan aşkını ve özgüvenini fark etmemek mümkün değil. İçinde bulunduğun her ortamda, sanki bir yıldız gibi parlıyorsun. Kendini adeta bir sanat eseri gibi sunmayı biliyorsun. Yaptığın her şeyde bir mükemmellik arıyorsun ve bu mükemmellik seninle birlikte adeta bir bütün oluyor. Kendine olan bu aşkın ve özgüvenin, etrafındakilere de enerji veriyor. Her hareketin, her sözün ve her bakışınla etrafına pozitif enerji saçıyorsun. Kendine olan bu aşkınla, adeta bir ilham kaynağı oluyorsun. Kendi dünyanın kralı veya kraliçesi gibi hissediyorsun ve bu hissiyatınla herkesi büyülüyorsun. Kendine olan bu aşkın ve özgüvenin, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Bu yüzden, kendine olan bu aşkını hiç kaybetme. Çünkü sen, kendi dünyanın en parlak yıldızısın.

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