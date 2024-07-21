Sen Kendini Seviyor Musun?
Sen Kendini Seviyor Musun?
Bazen kendimize kızdığımız yada sevmediğimiz durumlar olabilir. Bakalım sen kendini ne kadar seviyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Cinsiyetini seçer misin?
3. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
4. İltifat aldığında nasıl bir tepki verirsin?
5. Kendine ne sıklıkla vakit ayırırsın?
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6. Zor bir durumda kaldığında kendine nasıl davranırsın?
7. Kendinde en sevmediğin özelliğin ne?
8. Kendine güvenmek konusunda nasılsın?
9. Aynada kendine bakarken ne düşünürsün?
10. Son olarak bunlardan hangisi sana iyi hissettiriyor?
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Sen kendini sevme konusunda zorlanıyorsun!
Sen kendini seviyorsun!
Sen kendini bir gün seviyorsun, bir gün sevmiyorsun!
Sen resmen kendine aşıksın!
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