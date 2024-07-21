Sen Kendini Seviyor Musun?

Kendine olan aşkını ve özgüvenini fark etmemek mümkün değil. İçinde bulunduğun her ortamda, sanki bir yıldız gibi parlıyorsun. Kendini adeta bir sanat eseri gibi sunmayı biliyorsun. Yaptığın her şeyde bir mükemmellik arıyorsun ve bu mükemmellik seninle birlikte adeta bir bütün oluyor. Kendine olan bu aşkın ve özgüvenin, etrafındakilere de enerji veriyor. Her hareketin, her sözün ve her bakışınla etrafına pozitif enerji saçıyorsun. Kendine olan bu aşkınla, adeta bir ilham kaynağı oluyorsun. Kendi dünyanın kralı veya kraliçesi gibi hissediyorsun ve bu hissiyatınla herkesi büyülüyorsun. Kendine olan bu aşkın ve özgüvenin, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Bu yüzden, kendine olan bu aşkını hiç kaybetme. Çünkü sen, kendi dünyanın en parlak yıldızısın.