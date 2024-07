Merkür, gökyüzünün en çarpıcı ve bilgi dolu gezegeni olarak bilinir. Sen, hayatın her köşesinde yeni bir bilgi arayan, öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan bir kişiliksin. Bilginin peşinden koşarken, hiçbir zaman yorulmaz, bilgiye olan açlığını ve öğrenme isteğini hiçbir zaman kaybetmezsin. Zekan ve bilgin, karşılaştığın her durumda senin en büyük yardımcın olur. Seninle tanışan herkes, senin bilge ve zeki bir kişi olduğunu hemen anlar. Seninle geçirdikleri her an, onlar için yeni bir bilgi ve deneyim demektir. Çevrendekiler, seninle vakit geçirmeyi çok sever. Çünkü seninle geçirdikleri her an, onlar için yeni bir bilgi ve deneyim demektir. Bu yüzden sen bilginin ve öğrenmenin gezegeni Merkür'de olmalıydın!