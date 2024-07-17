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Sen Hangi Gezegende Olmalıydın?

Sen Hangi Gezegende Olmalıydın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 11:01

Dünyada değil de başka bir gezegende yaşasaydık, sen hangi gezegende yaşardın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?

4. Hangi doğa olayını izlemek hoşuna gider?

4. Hangi doğa olayını izlemek hoşuna gider?

5. Kendini hangi elemente yakın hissediyorsun?

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6. Çevren seni nasıl tanımlar?

7. Hangi mevsim sana göre?

8. Pekiii! Uzaylılara inanıyor musun?

8. Pekiii! Uzaylılara inanıyor musun?

9. Bu uzay filmlerinden birini seç bakalım!

10. Son olarak yanında ne götürürdün?

10. Son olarak yanında ne götürürdün?
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Sen Merkür'de olmalıydın!

Sen Merkür'de olmalıydın!

Merkür, gökyüzünün en çarpıcı ve bilgi dolu gezegeni olarak bilinir. Sen, hayatın her köşesinde yeni bir bilgi arayan, öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan bir kişiliksin. Bilginin peşinden koşarken, hiçbir zaman yorulmaz, bilgiye olan açlığını ve öğrenme isteğini hiçbir zaman kaybetmezsin. Zekan ve bilgin, karşılaştığın her durumda senin en büyük yardımcın olur. Seninle tanışan herkes, senin bilge ve zeki bir kişi olduğunu hemen anlar. Seninle geçirdikleri her an, onlar için yeni bir bilgi ve deneyim demektir. Çevrendekiler, seninle vakit geçirmeyi çok sever. Çünkü seninle geçirdikleri her an, onlar için yeni bir bilgi ve deneyim demektir.  Bu yüzden sen bilginin ve öğrenmenin gezegeni Merkür'de olmalıydın!

Sen Venüs'te olmalıydın!

Sen Venüs'te olmalıydın!

Venüs, gökyüzünün parlak yıldızları arasında aşk ve güzellikle anılan, adeta  ilham kaynağı olan bir gezegen. Sen de bu gezegenin etkisindeki biri olarak, yaratıcılıkla dolu, sanatsal bir ruha ve hayalperest bir kişiliğe sahipsin. Romantik yönün, bir şairin kaleminden dökülen aşk dolu dizeler kadar etkileyici.. Seni tanıyanlar, bu yaratıcı ve romantik kişiliğini hemen fark ediyor ve bu özelliklerinle tanımlarlar. Hayal gücün ise adeta bir renk paleti gibi... Düşüncelerin, hayallerin ve fikirlerinle dünyayı renklendirir, grileri mavilere, beyazları kırmızılara dönüştürürsün. Seninle aynı dünyayı paylaşanlar, bu renk cümbüşünün keyfini çıkarır ve sizinle geçirdikleri her anı bir sanat eseri gibi değerlendirirler!

Sen Mars'ta olmalıydın!

Sen Mars'ta olmalıydın!

Mars, kozmosun savaşçı ve enerji dolu gezegeni olarak bilinir. Bu gezegenin etkisi altında olduğun için, sen de enerjik, cesur ve liderlik vasıflarına sahipsin. Zorluklar karşısında geri adım atmayan, her türlü engelle başa çıkabilecek bir mücadele ruhu taşıyorsun. Çevrendekiler, senin lider ve cesur kişiliğine bayılıyor. Bu, senin doğuştan gelen bir yeteneğin! Her zaman bir adım önde olmayı, başkalarına yol göstermeyi seviyorsun. Hayatında macera ve heyecan arayışın hiç bitmez. Her yeni gün, yeni bir macera, yeni bir heyecan demek senin için. Bu enerjin ve cesaretinle, hayatın monotonluğunu kırıp, her anını dolu dolu yaşamayı başarıyorsun. Her zaman daha fazlasını arzuluyor, hayatın sana sunduklarından daha fazlasını keşfetmek istiyorsun. Bu durum, senin hayata karşı tutkulu ve enerjik yaklaşımının bir göstergesi adeta!

Sen Uranüs'te olmalıydın!

Sen Uranüs'te olmalıydın!

Uranüs, evrenin en ilginç köşelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu eşsiz gezegen, yenilik ve teknoloji ile özdeşleştiriliyor. Bu özellikler senin kişiliğinizi de şekillendirir. Mantıklı, analitik ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olman, seni çevrenden farklı kılar. Teknolojiye olan ilgin, her zaman en son trendleri takip etmeni ve bu alandaki yenilikleri hızla benimsemeni sağlar. Ayrıca, analitik düşünce yapın sayesinde, karşılaştığın problemleri çözmede ve yeni fikirler üretmede benzersiz bir yeteneğe sahipsin. Çevrendekiler, seni genellikle mantıklı ve yenilikçi bir kişi olarak tanırlar. Bu, senin doğanın bir parçası. Kısacası, seninle aynı özelliklere sahip olan Uranüs gibi, sen de yenilikçi, mantıklı ve analitik bir kişiliğe sahipsin Bu özelliklerinle, sen de kendi çevrende bir Uranüs olabilirsin!

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Emel

Sen Mars'ta olmalıydın! Bu Dünya gezegenine ait olmadığımı biliyordum 😁

Seremoni

Sen Uranüs'te olmalıydın!

Seremoni

İzlediniz mi bilmem link atabilirim.. Sokak röportajında 3 gezegen sayarmısınız diye soranana amcanın yanıtı ; jupiter, venüs, anüs 😅

Emre Yağlı

Merkür mü yapma abi yanarız