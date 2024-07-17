Sen Hangi Gezegende Olmalıydın?
Sen Hangi Gezegende Olmalıydın?
Dünyada değil de başka bir gezegende yaşasaydık, sen hangi gezegende yaşardın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
4. Hangi doğa olayını izlemek hoşuna gider?
5. Kendini hangi elemente yakın hissediyorsun?
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6. Çevren seni nasıl tanımlar?
7. Hangi mevsim sana göre?
8. Pekiii! Uzaylılara inanıyor musun?
9. Bu uzay filmlerinden birini seç bakalım!
10. Son olarak yanında ne götürürdün?
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Sen Merkür'de olmalıydın!
Sen Venüs'te olmalıydın!
Sen Mars'ta olmalıydın!
Sen Uranüs'te olmalıydın!
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Sen Mars'ta olmalıydın! Bu Dünya gezegenine ait olmadığımı biliyordum 😁
Sen Uranüs'te olmalıydın!
İzlediniz mi bilmem link atabilirim.. Sokak röportajında 3 gezegen sayarmısınız diye soranana amcanın yanıtı ; jupiter, venüs, anüs 😅
Merkür mü yapma abi yanarız