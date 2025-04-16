Replay Tuşunu Çökertmenizi Sağlayacak Stromae Parçaları
Stromae bir diğer ismiyle Paul Van Haver'ın parçaları ve klipleri o kadar güzel ki durmadan replay tuşuna basacağınıza eminiz. Belçikalı şarkıcı ve söz yazarı Stromae, elektronik müziğe farklı bir tarz ile yaklaşıyor. Kendine özgü tarzını keşfetmeye hazırsanız durmadan dinleyeceğiniz, dinledikçe aşık olacağınız o parçaları şimdi keşfetmeye başlayalım. Takın kulaklıkları, yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Papaoutai
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2. Alors On Danse
3. Formidable
4. Tous les mêmes
5. L’enfer
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6. Mauvaise journée
7. Fils de joie
8. Santé
9. C'est que du bonheur
10. Déclaration
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11. Bienvenue Chez Moi
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