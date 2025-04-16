onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Replay Tuşunu Çökertmenizi Sağlayacak Stromae Parçaları

etiket Replay Tuşunu Çökertmenizi Sağlayacak Stromae Parçaları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 23:21

Stromae bir diğer ismiyle Paul Van Haver'ın parçaları ve klipleri o kadar güzel ki durmadan replay tuşuna basacağınıza eminiz. Belçikalı şarkıcı ve söz yazarı Stromae, elektronik müziğe farklı bir tarz ile yaklaşıyor. Kendine özgü tarzını keşfetmeye hazırsanız durmadan dinleyeceğiniz, dinledikçe aşık olacağınız o parçaları şimdi keşfetmeye başlayalım. Takın kulaklıkları, yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Papaoutai

2. Alors On Danse

3. Formidable

4. Tous les mêmes

5. L’enfer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mauvaise journée

7. Fils de joie

8. Santé

9. C'est que du bonheur

10. Déclaration

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bienvenue Chez Moi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın