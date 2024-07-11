İlişkinizdeki Problem Ne?
İlişkinizdeki Problem Ne?
İlişkilerde zaman zaman problemler olabilir. Önemli olan bu problemleri çözebilmek. Bakalım senin ilişkindeki problem ne?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin*
3. Sevgilinle en sık tartıştığınız konu ne?
4. İlişkinizde en çok neyi özlüyorsun?
5. Sevgilinle geleceğinizi düşündüğünde ne hissediyorsun?
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6. İlişkinizi güçlendirmek için ne yapmayı tercih edersin?
7. Tartışmalarınız genellikle nasıl sonuçlanıyor?
8. Sevgilinle nasıl vakit geçirmeyi seversin?
9. İlişkinizde en çok hangi duyguyu yaşıyorsunuz?
10. Sevgilinle en son ne zaman çok mutlu bir an yaşadınız?
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Sizin en büyük probleminiz iletişim eksikliği!
Sizin en büyük probleminiz güven eksikliği!
Sizin ilişkinizde en büyük problem saygı eksikliği!
Sizin ilişkinizde en büyük sorun kıskançlık!
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