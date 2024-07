Bir Film Olsan Ne Tür Bir Film Olurdun?

Sen her zaman eğlenceli birisin! Sürekli neşeli hallerin ve pozitif enerjinle bilinirsin. Etrafındaki insanları güldürmek ve neşelendirmek senin için çok basit. onların mutluluğu seni daha da keyiflendiriyor. Hayatında kahkaha hiç eksik olmuyor. Arkadaş çevren çok geniş ve kolayca iletişim kurabiliyorsun. zor zamanlarda bile pozitif kalmak senin en büyük başarın. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjinle her zaman etrafına ışık saçıyorsun. Herkesin yanında olmak istediği birisin. Çünkü senin yanında olmak insanlara kötü her şeyi unutturuyor ve pozitif enerjiyle dolmalarını sağlıyor. Her zaman yüksek hallerin senin yaşam enerjin. Bu yüzden sen bir film olsan kesinlikle komedi filmi olurdun. Hatta şu an resmen hayatında bir komedi filminin başrolü gibisin!