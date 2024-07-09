Bir Film Olsan Ne Tür Bir Film Olurdun?
Bir Film Olsan Ne Tür Bir Film Olurdun?
Verdiğin cevaplara göre senin hayatın ne tür bir film olurdu?
Hadi testee!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sen film izlemek için nereyi tercih edersin?
4. Sinemada yeni bir film çıktı. Hangisi olursa koşa koşa gidersin?
5. İzlediğin bir filmi tekrar izler misin?
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6. Hangisi seni en iyi ifade eder?
7. Hafta sonunu genellikle nasıl geçirirsin?
8. Peki sen nasıl insanlara katlanamazsın?
9. Kendinde en sevmediğin huyun ne?
10. Son olarak bu manzaralardan birini seç bakalım?
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Sen tam bir aksiyon filmi olurdun!
Sen tam bir komedi filmi olurdun!
Sen tam bir dram filmi olurdun!
Sen tam bir aşk filmi olurdun!
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