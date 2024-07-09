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Bir Film Olsan Ne Tür Bir Film Olurdun?

Bir Film Olsan Ne Tür Bir Film Olurdun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 13:31

Verdiğin cevaplara göre senin hayatın ne tür bir film olurdu? 

Hadi testee!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sen film izlemek için nereyi tercih edersin?

4. Sinemada yeni bir film çıktı. Hangisi olursa koşa koşa gidersin?

5. İzlediğin bir filmi tekrar izler misin?

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6. Hangisi seni en iyi ifade eder?

7. Hafta sonunu genellikle nasıl geçirirsin?

8. Peki sen nasıl insanlara katlanamazsın?

9. Kendinde en sevmediğin huyun ne?

10. Son olarak bu manzaralardan birini seç bakalım?

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Sen tam bir aksiyon filmi olurdun!

Sen cesur ve maceraperest birisin. Hayatından heyecan, adrenalin eksik olmuyor. Yeni maceralara atılmayı, yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorsun. Monotonluktan nefret ediyorsun. Monoton bir hayat yaşamaktansa ölmeyi tercih edersin. Risk almayı seviyorsun. Bu da seni diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin. Çevrendekiler sana bu yüzden bayılıyor. Sürekli hareketli hayatın her gün yeni maceralara atılman herkesi büyülüyor.  Sen olayların ve aksiyonun insanısın. Yeni deneyimler tam sana göre. Hayatındaki engelleri aşmak, zorluklarla mücadele etmek senin için çok kolay. Detaylara olan dikkatin ve keskin zekanla her türlü problemi çözebilirsin. Arkadaşların ve sevdiklerin için de güvenilir bir lider ve ilham kaynağısın. Sen her daim hareket halinde ve enerjiksin. Bu yüzden sen bir film olsan aksiyon filmi olurdun. Hatta şu an hayatın sanki bir aksiyon filmi sen de o filmin başrolüsün!

Sen tam bir komedi filmi olurdun!

Sen her zaman eğlenceli birisin! Sürekli neşeli hallerin ve pozitif enerjinle bilinirsin. Etrafındaki insanları güldürmek ve neşelendirmek senin için çok basit. onların mutluluğu seni daha da keyiflendiriyor. Hayatında kahkaha hiç eksik olmuyor. Arkadaş çevren çok geniş ve kolayca iletişim kurabiliyorsun. zor zamanlarda bile pozitif kalmak senin en büyük başarın. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjinle her zaman etrafına ışık saçıyorsun. Herkesin yanında olmak istediği birisin. Çünkü senin yanında olmak insanlara kötü her şeyi unutturuyor ve pozitif enerjiyle dolmalarını sağlıyor. Her zaman yüksek hallerin senin yaşam enerjin. Bu yüzden sen bir film olsan kesinlikle komedi filmi olurdun. Hatta şu an resmen hayatında bir komedi filminin başrolü gibisin!

Sen tam bir dram filmi olurdun!

Sen duygusal ve hassas birisin. Sevgiye ve duygusal bağlara çok önem veriyorsun. Hayatında her anı çok derin duygularla yaşıyorsun. Arkadaşlarına ve ailene de çok bağlısın. Onlarla yaşadığın her an senin için çok önemli ve özel. İnsanlarla güçlü ve duygusal bağlar kurabiliyorsun. Çünkü onlarla kolayca empati kurabiliyorsun. Onları dinlemek ve anlamak senin için çok kolay. Duygularını yoğun bir şekilde ifade edebilmen, çevrendekilere de ilham oluyor. Sen hayatındaki olayları bazen fazlasıyla dramatize edebiliyorsun. Bu yaklaşımın da seni zaman zaman bunalıma sokabiliyor. Böyle anlarda aslında sadece oturup mantık çerçevesinde, olaylara basit bir şekilde bakabilsen, hayatın senin için daha kolay bir hale gelecek. Şu an hayatında sanki dram filmi başrolü oynuyor gibisin!

Sen tam bir aşk filmi olurdun!

Senin için hayat, duygularla ve sevgiyle dolu bir yolculuk. Senin için sevgi, hayatın en önemli unsuru. Bu yüzden romantik ilişkilerde sadakat, anlayış ve derin bir bağ kurmak senin için vazgeçilmez. Sevgiyi ve tutkuyu en derin şekilde yaşayabiliyorsun. Partnerine sonsuz bir sevgi ve ilgiyle bağlısın. Bu da ilişkinizde güveni oluşturuyor. Duygusal zekan oldukça yüksek. Bu da seni başkalarının duygularını anlamada ve empati kurma konusunda mükemmel kılıyor. Her zaman sevdiklerini yanında olup onların duygusal ihtiyaçlarına cevap veriyorsun. Sevdiğin insanlara karşı gösterdiğin bu hassasiyet, seni onların gözünde vazgeçilmez yapıyor. Karşın çıkan her zorluğu aşmak için içindeki sevgiyi ve kararlılığı kullanıyorsun. Her zaman sevginin kazanacağına inanıyorsun ve her zaman sevgi dolu bir geleceğe kendini hazırlıyorsun. Sen şu anda zaten bir aşk filminin başrolüsün!

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