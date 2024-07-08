İlişki Testi: Domine Eden misin Domine Edilen mi?
İlişki Testi: Domine Eden misin Domine Edilen mi?
İlişki testi: Domine eden misin domine edilen mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ilişkilerinde daha çok kimin sözü geçer?
4. Peki sen kıskanç biri misin?
5. İlişkilerinde genellikle tartışmalar neden dolayı oluyor?
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6. İstediğin şeyler olmazsa ne yaparsın?
7. Sence ilişkilerde yapılan her şey haber verilmeli mi?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen domine edilensin!
Sen domine edensin!
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