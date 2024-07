İlişki testi: Domine eden misin domine edilen mi?

Sen ilişkilerinde domine eden tarafsın. İlişkilerde senin dediğin olur, senin kuralların geçerli. Kendi isteklerin ve arzuların senin için her zaman öncelikli. Başkalarının ne düşündüğü, ne istediği senin için ikinci planda kalır. Kendi düşüncelerin ve fikirlerin her zaman en doğru ve en iyisi. Hatta bazen, bir başkası bir şey söyledi diye, o konuda ne kadar emin olursan ol, o istediğin şeyden bile vazgeçebilirsin. Senin bu baskın, yönetici karakterin, seninle birlikte olanları etkileyebiliyor. İlişkilerinde senin bu domine eden tavrın, partnerinin seni biraz olsun korkutabiliyor, çekinmesine neden olabiliyor. Kendi düşüncelerini ve isteklerini ifade etmekten çekinebiliyor. Ancak unutma, her ne kadar seninle birlikte olan kişi senin bu baskın karakterine alışsa da, herkesin kendi düşünceleri ve istekleri var. Seninle birlikte olan kişinin de sesine kulak vermek, onun da isteklerini ve düşüncelerini önemsemek ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar.