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İlişki Testi: Domine Eden misin Domine Edilen mi?

İlişki Testi: Domine Eden misin Domine Edilen mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.07.2024 - 16:01

İlişki testi: Domine eden misin domine edilen mi?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ilişkilerinde daha çok kimin sözü geçer?

4. Peki sen kıskanç biri misin?

5. İlişkilerinde genellikle tartışmalar neden dolayı oluyor?

5. İlişkilerinde genellikle tartışmalar neden dolayı oluyor?
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6. İstediğin şeyler olmazsa ne yaparsın?

7. Sence ilişkilerde yapılan her şey haber verilmeli mi?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen domine edilensin!

Sen domine edilensin! İlişkilerinde rehberliği takip eden taraf sen oluyorsun. Daha yumuşak bir karaktere sahip olman ve manevi değerlere önem vermen, seni daha huzurlu ve sakin bir birey haline getiriyor. İlişkilerinde her zaman sorunları çözme odaklı bir yaklaşım benimsediğin için, gereksiz tartışmalara ve çatışmalara yol açacak durumları ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Senin için önemli olan, ilişkilerinde baskın bir rol oynamak veya üstünlük kurmak değil, daha çok orta yolu bulmak ve uyum sağlamak. Bu nedenle, ilişkilerinde genellikle domine edilen taraf olmayı tercih ediyorsun. Çünkü senin için asıl önemli olan, birlikte olduğun kişiyle uyumlu bir ilişki kurmak ve huzurlu bir ortam yaratmak. Üstünlük kurma veya kontrol etme gibi bir iddian yok, çünkü senin için ilişkilerdeki en önemli şey sevgi, saygı ve anlayış. Bu yüzden, ilişkilerinde genellikle daha pasif bir rol oynamayı tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, bu senin daha az değerli olduğun anlamına gelmiyor. Tam aksine, bu senin daha anlayışlı, sabırlı ve sevgi dolu bir birey olduğunu gösteriyor.

Sen domine edensin!

Sen ilişkilerinde domine eden tarafsın. İlişkilerde senin dediğin olur, senin kuralların geçerli. Kendi isteklerin ve arzuların senin için her zaman öncelikli. Başkalarının ne düşündüğü, ne istediği senin için ikinci planda kalır. Kendi düşüncelerin ve fikirlerin her zaman en doğru ve en iyisi. Hatta bazen, bir başkası bir şey söyledi diye, o konuda ne kadar emin olursan ol, o istediğin şeyden bile vazgeçebilirsin. Senin bu baskın, yönetici karakterin, seninle birlikte olanları etkileyebiliyor. İlişkilerinde senin bu domine eden tavrın, partnerinin seni biraz olsun korkutabiliyor, çekinmesine neden olabiliyor. Kendi düşüncelerini ve isteklerini ifade etmekten çekinebiliyor. Ancak unutma, her ne kadar seninle birlikte olan kişi senin bu baskın karakterine alışsa da, herkesin kendi düşünceleri ve istekleri var. Seninle birlikte olan kişinin de sesine kulak vermek, onun da isteklerini ve düşüncelerini önemsemek ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar.

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