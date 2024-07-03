Tek Soruluk Psikoloji Testi: Hangi Psikolojik Rahatsızlığa Yatkınsın?
Tek Soruluk Psikoloji Testi: Hangi Psikolojik Rahatsızlığa Yatkınsın?
Sen hangi psikolojik rahatsızlığa yatkınsın?
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun!
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Anksiyete
Travma sonrası stres bozukluğu
Obsesif kompulsif bozukluk
Panik bozukluk
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Travma sonrası stres bozukluğu… Eee normal bu coğrafyada. Travmasız gün mü geçiyor ki stres bitsin.