Sen Hangi Yaz Dizisinin Başrolü Olmalıydın?
Sen Hangi Yaz Dizisinin Başrolü Olmalıydın?
Sen hangi yaz dizisinin başrolü olmalıydın?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle yaşını seçer misin?
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2. Söyle bakalım en sevdiğin yaz meyvesi hangisi?
3. Yaz dizisinde başrol oyuncuyla hayalindeki tanışma nasıl?
4. Bu yaz dizisi hangi lüks evde çekilmeli?
5. Bir kıyafet seç bakalım!
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6. Başrol erkeğin kas oranını tabii ki sen belirmelisin!
7. En güzel aşk nefretle başlayan aşk mıdır sence?
8. Yaz dizisinde sık sık göreceğimiz araba hangisi olmalı?
9. Son olarak bu yaz dizisi nerede çekilmeli?
Kiralık Aşk
Kiraz Mevsimi
Erkenci Kuş
Sen Güneşi Beklerken dizisinde başrol olmalıydın!
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Sen Erkenci Kuş dizisinde başrol olmalıydın. Kıyafetlerin, saç modelin, hatta kullandığın parfüm bile gündem olurdu. Herkes seninle aynı stili benimsemek içi... Devamını Gör