Sen hangi yaz dizisinin başrolü olmalıydın?

Sen Güneşi Beklerken dizisinde başrol olmalıydı. Sanki senaryo senin hayatından kesitler sunuyor, karakterlerin iç dünyası senin duygularınla birebir örtüşüyor. Ekranda gördüğümüz her sahne, senin yaşadığın anlara, hissettiğin duygulara ayna tutuyor. Belki de bu yüzden, her bölümde seni görmeyi bekliyorum. Her sahnede, her replikte senin izlerini arıyorum. Senin hayatının, senin hikayenin anlatıldığını düşünüyorum. Ve her defasında, senin bu hikayenin başrolünde olman gerektiğine daha da emin oluyorum. Eğer bir gün bu diziye adını yazdırma şansın olursa, bilmelisin ki, izleyen herkes seni görmeyi bekleyecek. Çünkü 'Sen Güneşi Beklerken' dizisi, senin hayatını, senin hikayeni anlatıyor. Ve senin bu hikayenin başrolünde olman, herkes için büyük bir keyif olacak.