Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Psikolojini Bozan Duygu Ne?
Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Psikolojini Bozan Duygu Ne?
Senin psikolojini bozan duygu ne?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım gözlerini kapatıp açsan bu yerlerin hangisinde olmak isterdin?
4. Bu olduğun yerde kiminle karşılaşmak istersin?
5. Bu yerde olduğunda içinde hangi duygular canlanıyor?
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6. Burası daha önce gittiğin bir yere benziyor mu?
7. Kendini bu yere ait hissediyor musun?
8. Son olarak orada bir şeyini kaybettin. Neyin olabilir?
Güvensizlik!
Değersizlik!
Takıntılılık!
Belirsizlik!
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Güvensizlik!