Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Psikolojini Bozan Duygu Ne?

Birçoğumuzun hayatında zaman zaman karşımıza çıkan, hatta bazen bizi esir alan bir duygu var: Güvensizlik. Bu karmaşık duygu, çoğu zaman psikolojimizi altüst edebiliyor, iç dünyamızda fırtınalar koparabiliyor. Güvensizlik, bir anda bizi sarmalayan, adeta bir gölge gibi peşimizden ayrılmayan bir duygu. Kendi yeteneklerimizden, başarılarımızdan hatta bazen de sevdiklerimizden bile şüphe etmemize neden olabiliyor. Bu duygu, bizi biz yapmayı başaran özelliklerimizi bile sorgulamamıza sebep olabiliyor. Bir sabah uyanıyoruz ve aynaya baktığımızda kendimize yabancılaşıyoruz. Kendi yeteneklerimiz, başarılarımız hakkında şüphelere kapılıyoruz. İşte bu noktada, güvensizlik duygusu tam anlamıyla psikolojimizi bozuyor. Kendi iç dünyamızda bir savaş başlıyor ve bu savaşın galibi genellikle güvensizlik oluyor. Güvensizlik duygusu, sadece kendimize olan inancımızı değil, çevremizle olan ilişkilerimizi de zedeliyor. Sevdiklerimize olan güvenimizi sarsıyor, onların bize olan sevgilerini bile sorgulamamıza neden oluyor. Bu durum, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor ve sosyal çevremizle olan bağlarımızı zayıflatıyor. Kısacası, güvensizlik duygusu, hayatımızın her alanını etkileyebilen, psikolojimizi bozan bir duygu. Ancak unutmamalıyız ki, her duygu gibi güvensizlik de geçici. Kendimize olan inancımızı yeniden kazanmak ve bu duyguyu yenmek tamamen bizim elimizde. Kendimize olan güvenimizi artırmak için atacağımız her adım, bizi bu duygudan biraz daha uzaklaştıracaktır.