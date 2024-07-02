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Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Psikolojini Bozan Duygu Ne?

Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Psikolojini Bozan Duygu Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.07.2024 - 17:01

Senin psikolojini bozan duygu ne?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım gözlerini kapatıp açsan bu yerlerin hangisinde olmak isterdin?

4. Bu olduğun yerde kiminle karşılaşmak istersin?

5. Bu yerde olduğunda içinde hangi duygular canlanıyor?

5. Bu yerde olduğunda içinde hangi duygular canlanıyor?
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6. Burası daha önce gittiğin bir yere benziyor mu?

7. Kendini bu yere ait hissediyor musun?

8. Son olarak orada bir şeyini kaybettin. Neyin olabilir?

Güvensizlik!

Birçoğumuzun hayatında zaman zaman karşımıza çıkan, hatta bazen bizi esir alan bir duygu var: Güvensizlik. Bu karmaşık duygu, çoğu zaman psikolojimizi altüst edebiliyor, iç dünyamızda fırtınalar koparabiliyor. Güvensizlik, bir anda bizi sarmalayan, adeta bir gölge gibi peşimizden ayrılmayan bir duygu. Kendi yeteneklerimizden, başarılarımızdan hatta bazen de sevdiklerimizden bile şüphe etmemize neden olabiliyor. Bu duygu, bizi biz yapmayı başaran özelliklerimizi bile sorgulamamıza sebep olabiliyor. Bir sabah uyanıyoruz ve aynaya baktığımızda kendimize yabancılaşıyoruz. Kendi yeteneklerimiz, başarılarımız hakkında şüphelere kapılıyoruz. İşte bu noktada, güvensizlik duygusu tam anlamıyla psikolojimizi bozuyor. Kendi iç dünyamızda bir savaş başlıyor ve bu savaşın galibi genellikle güvensizlik oluyor.  Güvensizlik duygusu, sadece kendimize olan inancımızı değil, çevremizle olan ilişkilerimizi de zedeliyor. Sevdiklerimize olan güvenimizi sarsıyor, onların bize olan sevgilerini bile sorgulamamıza neden oluyor. Bu durum, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor ve sosyal çevremizle olan bağlarımızı zayıflatıyor.  Kısacası, güvensizlik duygusu, hayatımızın her alanını etkileyebilen, psikolojimizi bozan bir duygu. Ancak unutmamalıyız ki, her duygu gibi güvensizlik de geçici. Kendimize olan inancımızı yeniden kazanmak ve bu duyguyu yenmek tamamen bizim elimizde. Kendimize olan güvenimizi artırmak için atacağımız her adım, bizi bu duygudan biraz daha uzaklaştıracaktır.

Değersizlik!

Birçok insanın içinde sakladığı bir canavar vardır. Bu canavarın adı 'değersizlik' duygusu. Bu duygu, insanın psikolojik dünyasını alt üst eder, içinde bulunduğu huzuru kaçırır ve kendine olan güvenini sarsar. Değersizlik duygusu, insanın içinde bir yara açar ve bu yara zamanla daha da derinleşir. Bu duygu, insanın kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine neden olur. Kendine olan inancını kaybeder, başarısız olacağına dair düşüncelerle dolup taşar. Kendi yeteneklerini ve değerini göz ardı eder, başkalarının gözündeki değerini düşünmeye başlar. Bu durum, insanın psikolojisini olumsuz yönde etkiler ve yaşam kalitesini düşürür. Değersizlik duygusu, genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanır. Bu deneyimler, insanın kendine olan güvenini zedeler ve değersizlik duygusunu besler. Ancak bu duyguyu yenebilmek mümkündür. Kendine olan inancını geri kazanmak, başarısız olacağına dair düşünceleri aşmak ve kendi değerini fark etmek, bu duyguyu yenmenin anahtarıdır. Değersizlik duygusu, insanın psikolojisini bozar ancak bu duyguyu yenmek, kişinin elindedir. Kendine olan güvenini geri kazanmak, başarısız olacağına dair düşünceleri aşmak ve kendi değerini fark etmek, bu duyguyu yenmenin yollarıdır. Kendine inanmak ve değerini bilmek, insanın psikolojik sağlığını korumak için önemlidir.

Takıntılılık!

Birçok insanın hayatında, belirli bir düzene, belirli bir rutine bağlı kalmak önemlidir. Ancak, bu durum bazen sağlıklı bir alışkanlık olmaktan çıkıp, bir takıntıya dönüşebilir. Bu noktada, bu takıntılar hayatınızı yönetmeye başlar ve psikolojinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Birçok kişi takıntılılığın sadece bir 'huy' olduğunu düşünür. Ancak, bu durum aslında psikolojik bir sorun olabilir ve profesyonel yardım gerektirebilir. Takıntılarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermemeniz önemlidir. Unutmayın, sizin kontrolünüzde olan tek şey sizsiniz ve takıntılarınızın sizi kontrol etmesine izin vermemelisiniz. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz, bir uzmana başvurmanızı öneririm. Kendi başınıza bu durumla başa çıkmak zor olabilir ve profesyonel bir yardım, bu süreci daha kolay hale getirebilir. Unutmayın, takıntılarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi takıntılarınızdan özgürleştirmek için adım atın ve hayatınızı daha kaliteli bir hale getirin.

Belirsizlik!

Belirsizliğin seni nasıl da hırpaladığını hissedebiliyorum. Adeta bir sis bulutunun içinde kaybolmuş gibisin, nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmiyorsun. Bu belirsizlik senin psikolojini ciddi anlamda zorluyor, anlıyorum. Belki de bu belirsizlik, hayatının hangi alanında olursa olsun, seni bir çıkmaza sürüklüyor. Belki iş hayatında, belki aşk hayatında, belki de tamamen kişisel bir meselede. Ancak hangi konuda olursa olsun, bu belirsizlik senin ruh halini olumsuz etkiliyor. Bir yandan da belirsizlik, hayatının bir parçası. Her zaman her şeyi kontrol altında tutamazsın, her zaman her şeyin sonucunu önceden bilemezsin. Ancak bu belirsizlik, senin psikolojini bozuyor ve seni rahatsız ediyor. Bu yüzden belki de bu belirsizliği kabullenmek ve onunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Belirsizliğin seni nasıl etkilediğini anlamak ve onunla başa çıkmak için belki de bir uzmana başvurman gerekiyor. Böylece belirsizliğin seni daha fazla etkilemesini engelleyebilir ve psikolojini düzeltebilirsin. Unutma, belirsizlik hayatın bir parçası ve onunla başa çıkmayı öğrenmek senin elinde.

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