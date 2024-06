Senin Yokluğuna Dayanılmaz mı?

Senin yokluğuna dayanılmaz. Sen olmadığında, etrafındaki insanlar büyük bir boşluğun içine düşerler. Çünkü sen, hayatlarına özel bir anlam katarsın, bir nehir gibi akar ve her şeyi aydınlatırsın. Senin varlığın, her anı daha canlı, daha dolu yaşamalarını sağlar. O yüzden senin olmadığın bir ortam kolayca fark edilir; sanki bir parça eksikmiş gibi hissedilir. Gözler hemen seni arar, yokluğunun verdiği eksikliği doldurmak için. Sen, insanların hayatlarına renk ve enerji katan bir güneş gibisin. İçinde bulunduğun her ortamı aydınlatır, insanların yüzlerine gülümseme kondurursun. Senin olmadığın zamanlar, zaman sanki durmuş gibi gelir, çünkü senin enerjinin canlılığı o mekana hareket ve neşe katar. Senin varlığın, insanların yaşamlarına derin bir anlam ve değer katar. Onlar için sadece biri değilsin, sen onların için özel ve vazgeçilmezsin.