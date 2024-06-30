Senin Yokluğuna Dayanılmaz mı?
Senin Yokluğuna Dayanılmaz mı?
Senin yokluğun dayanılmaz mı?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım etrafında çok dostun var mı?
4. Sen bir ortamın neyi olabilirsin?
5. Her organizasyonda mutlaka sen var mısın?
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6. Sence seni neden seviyorlar?
7. Eski sevgililerinin arasında hala seni seven var mı?
8. Ne olursa birini hayatından çıkartırsın?
9. Tek başına bir şeyler yapmayı sever misin?
10. Son olarak hayatında affetmediğin insanlar var mı?
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Senin yokluğuna dayanılmaz!
Senin yokluğuna dayanılabilir.
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Senin yokluğuna dayanılabilir.