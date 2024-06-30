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Senin Yokluğuna Dayanılmaz mı?

Senin Yokluğuna Dayanılmaz mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.06.2024 - 16:31

Senin yokluğun dayanılmaz mı?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım etrafında çok dostun var mı?

4. Sen bir ortamın neyi olabilirsin?

4. Sen bir ortamın neyi olabilirsin?

5. Her organizasyonda mutlaka sen var mısın?

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6. Sence seni neden seviyorlar?

6. Sence seni neden seviyorlar?

7. Eski sevgililerinin arasında hala seni seven var mı?

8. Ne olursa birini hayatından çıkartırsın?

9. Tek başına bir şeyler yapmayı sever misin?

10. Son olarak hayatında affetmediğin insanlar var mı?

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Senin yokluğuna dayanılmaz!

Senin yokluğuna dayanılmaz. Sen olmadığında, etrafındaki insanlar büyük bir boşluğun içine düşerler. Çünkü sen, hayatlarına özel bir anlam katarsın, bir nehir gibi akar ve her şeyi aydınlatırsın. Senin varlığın, her anı daha canlı, daha dolu yaşamalarını sağlar. O yüzden senin olmadığın bir ortam kolayca fark edilir; sanki bir parça eksikmiş gibi hissedilir. Gözler hemen seni arar, yokluğunun verdiği eksikliği doldurmak için. Sen, insanların hayatlarına renk ve enerji katan bir güneş gibisin. İçinde bulunduğun her ortamı aydınlatır, insanların yüzlerine gülümseme kondurursun. Senin olmadığın zamanlar, zaman sanki durmuş gibi gelir, çünkü senin enerjinin canlılığı o mekana hareket ve neşe katar. Senin varlığın, insanların yaşamlarına derin bir anlam ve değer katar. Onlar için sadece biri değilsin, sen onların için özel ve vazgeçilmezsin.

Senin yokluğuna dayanılabilir.

Senin yokluğuna dayanılabilir. Çünkü sen, insanları hayatına çok fazla almıyor ve kolayca alıştırmıyorsun. Belki de bu, içgüdüsel bir koruma mekanizmasıdır. Derin sohbetler yerine genellikle yüzeysel konuşmalar yapmayı tercih edersin ve kendin hakkında çok fazla bilgi vermezsin. Bu tutum, senin kişisel sınırlarını koruma ve yakınlarının sana uzak kalmasını sağlama eğilimindedir. Senin varlığın, insanların hayatında sessiz ve sakin bir şekilde yer alır. Dışarıdan bakıldığında, belki de pek çok kişi seni tam olarak tanıyamaz veya seninle derin bağlar kuramaz. Ancak bu durum, senin iç dünyanın derinliklerinde önemli ve anlamlı bir yer tuttuğun anlamına gelmez. Belki de sadece seçici bir şekilde zamanını ve enerjini harcarsın, çünkü senin için samimiyet ve yakınlık özel ve değerli bir şeydir. İnsanlar senin yokluğunu fark ettiklerinde, belki de seninle ilgili merakları artar. Onlar için, senin gerçek kimliğini keşfetmek biraz zaman alabilir. Bu durum, senin derinliklerinde taşıdığın zenginlikleri ve kişisel değerleri keşfetmeleri için bir fırsat sunabilir. Senin için önemli olan kişilere sadece yüzeyde değil, içsel dünyanda da yer açma şeklin, senin özgünlüğünü ve özel yanlarını ortaya koymaktadır.

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Senin yokluğuna dayanılabilir.