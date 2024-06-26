İmrendiren Arkadaşlıklar! Türk Dizi Tarihinin En İyi Arkadaş Grubunu Açıklıyoruz
İmrendiren Arkadaşlıklar! Türk Dizi Tarihinin En İyi Arkadaş Grubunu Açıklıyoruz
Geçtiğimiz haftalarda siz okuyucularımıza bir anket hazırlamıştık. Dizilerdeki en iyi arkadaş grubunu seçtiğimiz anketimiz sonuçlandı!
Buyurun sonuçlara beraber bakalım;👇
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10. Doktorlar
9. Yalan Dünya
8. Medcezir
7. Avrupa Yakası
6. Hayat Bilgisi
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5. Pis Yedili
4. 7 Numara
3. Aşk 101
2. Kaçak Gelinler
1. Leyla ile Mecnun
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