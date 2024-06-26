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İmrendiren Arkadaşlıklar! Türk Dizi Tarihinin En İyi Arkadaş Grubunu Açıklıyoruz

İmrendiren Arkadaşlıklar! Türk Dizi Tarihinin En İyi Arkadaş Grubunu Açıklıyoruz

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.06.2024 - 13:01

Geçtiğimiz haftalarda siz okuyucularımıza bir anket hazırlamıştık. Dizilerdeki en iyi arkadaş grubunu seçtiğimiz anketimiz sonuçlandı!

Buyurun sonuçlara beraber bakalım;👇

Anketimizi merak ettiysen;

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10. Doktorlar

10. Doktorlar

9. Yalan Dünya

9. Yalan Dünya

8. Medcezir

8. Medcezir

7. Avrupa Yakası

7. Avrupa Yakası

6. Hayat Bilgisi

6. Hayat Bilgisi
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5. Pis Yedili

5. Pis Yedili

4. 7 Numara

4. 7 Numara

3. Aşk 101

3. Aşk 101

2. Kaçak Gelinler

2. Kaçak Gelinler

1. Leyla ile Mecnun

1. Leyla ile Mecnun

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