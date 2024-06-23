Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Sen Evlenecek misin?
Hoşlanırım/Hoşlanmam Testine Göre Sen Evlenecek misin?
Evet/hayır testine göre sen evlenecek misin?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sana sık sık çiçek alınmasından hoşlanır mısın?
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2. Seni her şeyden kıskanmasından hoşlanır mısın?
3. Sana bebek gibi davranmasından...?
4. "Evlenince çalışmanı istemiyorum." demesinden...?
5. Peki her yerde çok sık temas etmesinden hoşlanır mısın? (Öpmek/sarılmak)
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6. Herkesle flörtöz şekilde konuşmasından...?
7. Geçmişini sana anlatmasından hoşlanır mısın? (Eski sevgilileri,flörtleri)
8. Hayatında olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar sana anlatmasından hoşlanır mısın?
9. Arkadaş çevresinin çok geniş olmasından...?
10. Son olarak işinin çok meşgul olmasından hoşlanır mısın?
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Sen evleneceksin!
Sen henüz evlenmeyeceksin!
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