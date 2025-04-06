Sevgili Koç, bugün sona eren Merkür retrosu hayatını kolaylaştıracak. Her gününden keyif aldığın ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğin bir dönem başlıyor. Hırslarını, rekabet duygunu ve ön planda olma arzunu güçlendiren Venüs ile Satürn kavuşumundan da ilham alarak başarıya adım adım yaklaşacaksın.

Geleceğini şekillendirmek için kıymetli kararlar alıp kendinden emin adımlar atmaya hazırsın. Bu aşamada zirveyi hedeflemeyi unutma. Hak ettiğin ve istediğin her şeyi elde edebilecek güce de motivasyona da sahipsin. Tabii tüm bunlar için ihtiyacın olan yegane şey ise istikrar ve kararlılık. Vazgeçmemeli, emin olmalı ve ilerlemelisin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Zira hayatı arzu ettiğin gibi yaşadığın bu süreçte aşk da seni bulacak, daha doğrusu sen onu bulacaksın. Kalbinin sesini dinleyip hissettiğin gibi yaşayacaksın. Bu aşamada duygusal açıdan seni güçlendirecek bir itirafta da bulunabilirsin. Haydi söyle, çünkü hissettiklerinle daha güçlüsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...