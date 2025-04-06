Mis Gibi Kokan Mevsim: Baharın Heyecanını Taşıyan Şarkılar
Mis Gibi Kokan Mevsim: Baharın Heyecanını Taşıyan Şarkılar
Bahar gelince içimiz kıpır kıpır. Her yerde açan çiçekler, kıpır kıpır caddeler, sokaklar, parklar... Enerjimiz yükseliyor, heyecanlanıyoruz ve bu şarkıları dinlemeyi çok seviyoruz, işte mis gibi kokan o şarkılar!
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1. Sezen Aksu - Gülümse
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2. Tarkan - Şımarık
3. Coldplay - Paradise
4. The Beatles - Here Comes The Sun
5. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
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6. Evrencan Gündüz - Sen de İnanma
7. Pharrell Williams - Happy
8. Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams
9. Katy Perry - Roar
10. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği
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11. Taylor Swift - 22
12. Ed Sheeran - Shape of You
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