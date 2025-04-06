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Mis Gibi Kokan Mevsim: Baharın Heyecanını Taşıyan Şarkılar

etiket Mis Gibi Kokan Mevsim: Baharın Heyecanını Taşıyan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 18:16

Bahar gelince içimiz kıpır kıpır. Her yerde açan çiçekler, kıpır kıpır caddeler, sokaklar, parklar... Enerjimiz yükseliyor, heyecanlanıyoruz ve bu şarkıları dinlemeyi çok seviyoruz, işte mis gibi kokan o şarkılar!

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1. Sezen Aksu - Gülümse

2. Tarkan - Şımarık

3. Coldplay - Paradise

4. The Beatles - Here Comes The Sun

5. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

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6. Evrencan Gündüz - Sen de İnanma

7. Pharrell Williams - Happy

8. Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams

9. Katy Perry - Roar

10. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği

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11. Taylor Swift - 22

12. Ed Sheeran - Shape of You

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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