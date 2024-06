Hayatının aşkı, kalbinin sahibi, evet, tam da o sevgilin, maalesef ki bir egoist. Hani derler ya, 'aşk bazen acı verir', işte senin aşkın da bu durumdan muaf değil. Çünkü sevgilin, hayatı sana zorlaştıran bir puzzle gibi. Her bir parçası bir başka karmaşa, bir başka sorun. Mutluluğu bilmiyor, daha da kötüsü, kendi mutsuzluğunu bile seçiyor. Onu mutlu etmek, bir bilmece çözmekten daha zor. Her şey yolunda giderken, adeta bir sihirbaz edasıyla kendi önüne bir sorun çıkarabiliyor. Kendi dünyasında, kendi kurallarıyla oynayan bir oyun ustası gibi, her zaman kendini düşünür ve kendi isteklerini esas alır. Evet, sevgilin bir egoist. Ama bu durum, onunla geçirdiğin her anı, her dakikayı, her saniyeyi biraz daha zorlaştırıyor. Bu durum, aşkınızın tatlı mı tatlı hikayesini biraz daha karmaşık bir hal almasına neden oluyor. İşte bu yüzden, sevgilin, senin hayatının en büyük ve en karmaşık bilmece olabilir.