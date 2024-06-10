Seçtiğin Bir Kart Bu Ay Başına Gelecek Şeyi Söylüyor!
Seçtiğin Bir Kart Bu Ay Başına Gelecek Şeyi Söylüyor!
Seçtiğin kart bu ay ne yaşayacağını ortaya çıkarıyor!
Haydiiii!
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Bu kartlardan birini seçer misin?
Bu ay para konusunda şanslısın!
Bu ay başına gelecek en güzel şey aşk!
Bu ay kariyerinde büyük sıçrayış yaşayacaksın!
Bu ay sen her konuda şanslı olacaksın!
Bu ay büyük sorunlar karşına çıkacak ve sen onlarla sınanacaksın!
Bu ay hayatında yeni biri girecek ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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