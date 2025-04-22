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Dijital Panoptikon: Foucault Bugün Yaşasaydı Twitter’a Bakarak Yazardı

etiket Dijital Panoptikon: Foucault Bugün Yaşasaydı Twitter’a Bakarak Yazardı

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 17:50

Fransız filozof Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu (Surveiller et Punir, 1975) adlı eserinde, modern toplumların bireyleri nasıl denetim altında tuttuğunu açıklamak için 'Panoptikon' kavramını merkezine alır. Bu kavram, aslında 18. yüzyılda İngiliz düşünür Jeremy Bentham tarafından geliştirilen bir hapishane mimarisine dayanır: Dairenin merkezine yerleştirilmiş bir gözetleme kulesi ve bu kulenin etrafına dizilmiş hücreler. Mahkûmlar, gözetlenip gözetlenmediklerini hiçbir zaman tam olarak bilemedikleri için her an izleniyormuş gibi davranmak zorundadır.

Foucault için bu sistem, yalnızca hapishanelere özgü değildir. Tersine, modern toplumun tamamı bir gözetleme ağıdır. Okullar, hastaneler, kışlalar, fabrikalar, ofisler… Her yer birer mikro gözetleme merkezidir artık. Ve birey, sürekli olarak içselleştirdiği bir bakışın denetimi altında yaşar. Kendisini izleyen bir otorite olmadan da “normal” davranmaya mecburdur.

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Sosyal Medya: Yeni Kuşak Panoptikon

Sosyal Medya: Yeni Kuşak Panoptikon

Bugün, Panoptikon’un yerini dijital platformlar aldı. Twitter, Instagram, TikTok gibi mecralar, gözetleme kulesinin yerini aldı. Ancak fark şu: Eskiden kulede oturan bir otorite vardı. Şimdi o kulede herkes var. Herkes bir diğerinin gardiyanı.

Foucault’nun “disiplin toplumu” dediği yapılar, artık izleyici toplumuna dönüştü. Ve bu izleyicilik pasif değil. Yorum yapan, ifşa eden, damgalayan bir izleyici bu. Üstelik bu izleyici, yalnızca devletten ya da kurumlardan oluşmuyor; çoğu zaman biziz.

Bugün bir paylaşım yaparken şöyle düşünüyoruz:

“Acaba bu yanlış anlaşılır mı?”

“Bunu söylemem beni linç ettirir mi?”

“Kim ne düşünür?”

İşte bu düşünce zinciri, Panoptikon’un dijital çağda içimize yerleşmiş halidir.

Sosyal medya kullanıcıları hem gözetleyen hem gözetlenen rolünü aynı anda üstlenir. Bir yandan başkalarının hayatlarını izlerken bir yandan da kendi dijital kimliğini düzenler, filtreler, parlatır. Bu, bir özgürlük illüzyonudur aslında. Gönüllü gözetim çağındayız.

Akademisyen Shoshana Zuboff’un “gözetim kapitalizmi” adını verdiği çağda yaşıyoruz. Her paylaşım, yalnızca sosyal beğeni için değil; algoritmalar için de bir veri bırakıyor. Dijital Panoptikon sadece bizi değil, davranışlarımızı öngörüp yönlendirmek isteyen sistemleri de besliyor.

Panoptik Disiplin, Sadece Bedenleri Değil, Zihinleri de Terbiye Eder

Panoptik Disiplin, Sadece Bedenleri Değil, Zihinleri de Terbiye Eder

Foucault’nun dikkat çektiği en kritik nokta şudur: Disiplin mekanizmaları sadece dışsal bir baskı yaratmaz; bireyin iç dünyasını, kendilik algısını da şekillendirir. Bugün sosyal medya kullanıcıları, algoritmaların değil, toplumun bakışının kurbanıdır çoğu zaman. Linç korkusuyla ifade özgürlüğünden vazgeçeriz. Daha fazla beğeni almak için kendimiz olmaktan uzaklaşırız.

Sonuç mu? Toplumda 'makbul dijital vatandaş' olmak için herkes aynı dili konuşur, aynı konularda susar, aynı kalıplarda konuşur.

Çünkü herkes bilir ki: Gözetleniyoruz.

Dijital Arenada Yeni Yüzler, Aynı Eski Ritueller

Foucault, bireyin gözetimle hizaya getirildiğini yazmıştı. Bugün ise dijital kültür, bireyi sadece hizaya getirmiyor; onu bir gösteri nesnesine, bir yargı mekanizmasına ve bir pazarlama verisine dönüştürüyor.

Zuboff’un kavramlaştırdığı “gözetim kapitalizmi” ile karşımıza çıkan şey, dijital linç kültürünün felsefi altyapısıdır.  Linç artık sadece bir sosyal tepki değil, bir çağın davranış biçimi, bir performans, bir iç boşaltma ritüeli haline gelmiştir. Ve bu çağda herkesin başına gelmesi, sadece bir algoritma meselesidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Aslı Yirsutimur
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